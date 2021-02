Das bevorstehende Wochenende könnte wieder hart werden: Die Kleidungsgeschäfte haben immer noch geschlossen, Friseure sowieso und am Valentinstag (Sonntag) kann man nicht mal auswärts Essen. Was jetzt zu tun ist? Durchatmen und sich von unseren Tipps inspirieren lassen.

Podcast

Die derzeitigen Kontaktbeschränkungen sind nicht nur für Studenten, Rentner und Alleinstehende schwierig. Vor allem werdende Mütter leiden, wenn sie zu Hause allein sind und die Sorgen über die erste Familienzeit unaufhaltsam wachsen. Eine Hilfe könnte hier der Podcast „Hi, Baby!“ sein. Die Münchner Journalistin Isa spricht darin über die erste Zeit mit ihrem Jungen, über das furchteinflößende Wochenbett, wie man sein Kind warm einpackt und wie sie ihre Katze mit dem Baby angefreundet hat. Auf ihrem Instagram-Kanal beantwortet sie zudem wie eine gute Freundin individuelle Anliegen und lässt einen teilhaben, wie sie die Zeit als Mama im Homeoffice verbringt. Spätestens nach einem kurzen Einblick wird klar: Eigentlich ist man mit seinen Sorgen nie allein. „Hi, Baby! Der Mama-Podcas‪t‬“ ist kostenlos auf Apple, Spotify, Podigee, YouTube und Audionow zu hören. Nadja Dilger

Als die Dokumentarfilmerin Sylvie Kürsten geboren wurde, heiratete Ingeborg Ruthe, die Kunstkritikerin der Berliner Zeitung, gerade zum dritten Mal. Zwei Generationen und eine Passion: die Kunst als Lebensmittel. Was wäre ein Leben, eine Gesellschaft ohne Kunst? Wann und wo gerät sie an ihre Grenzen? Diese Fragen stellen sich die beiden in „Vorsicht Kunst!“, dem Podcast der Berliner Zeitung. In der ersten Folge geht es um das Erzgebirge, einen Ort, wo man nicht gleich die beste Kunst vermuten würde, wo die Bergleute aus der Not heraus aber eine Tradition hoher Holzbildhauerkunst begründeten. Zu hören bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Jenni Roth

Musik

Was wäre abseits einer Trennung das Schlimmste, was einem Paar an diesem Valentinstag passieren könnte? Dass sich der Partner, der nicht mit einem zusammenwohnt, mit Covid-19 ansteckt und man an dem Tag der Liebe zu Hause allein sitzt, einsam, ohne Schokolade, Rosen oder was einem die Industrie noch als wertvolle Zeichen der Liebe verkauft. Man könnte in Zeiten der Kontaktbeschränkung (oder als Single) aber auch gleich auf Zweisamkeit verzichten und sich selbst ein Geschenk der Liebe machen: zum Beispiel die neue Musik der deutschen Rapperin Ebow. Mit „QUEER AF II“ hat sie eine digitale EP zum Valentinstag veröffentlicht, die sich zu tanzbaren HipHop-Beats mit Disco-Anleihen um Selbstliebe, zweisame Liebe und Trennung dreht. Egal, was einen gerade beschäftigt, das ist der richtige Sound für diesen Tag. Ebow: „QUEER AF II“ (ALVOZAY/ Caroline/Universal), kostenlos auf YouTube, Spotify und SoundCloud. Nadja Dilger

Erinnern Sie sich noch an Robin Thicke? Den gut aussehenden Kanadier, der mit US-Produzent Pharrell Williams den kontroversen R&B-Hit „Blurred Lines“ schuf? Er hat nach seinem eher unaufregendem Album „Paula“ nun wieder eine Platte produziert, die zum schnellen und langsamen Tanzen einlädt. Ein Werk mit Williams, das vieles von dem zu beherbergen scheint, was die letzten Jahre im Bereich Latin, Pop, HipHop und Soul gut lief und den schmächtigen Titel „On Earth, and In Heaven“ trägt. Wer Musik für den Valentinstag sucht oder ein Geschenk, könnte damit bei vielen Partnern punkten – oder einfach das alte Album „Blurred Lines“ auflegen. Robin Thicke: „On Earth, and In Heaven“ (Empire/Alive), zwischen 8 und 30 Euro. Nadja Dilger

Streaming

Kurz nach Hitlers Machtübernahme 1933 wurden jüdische Filmschaffende gezwungen, Deutschland zu verlassen. Eine Gruppe ging nach Wien und Budapest, wo es eine deutschsprachige Filmproduktion gab, die von Nazi-Deutschland unabhängig war. Besonders Wien war wenigstens eine Zeit lang noch ein sicherer Hafen. Das Filmarchiv Austria (www.filmarchiv.at) widmet diesen Emigrantinnen und Emigranten die Online-Retrospektive „Der andere Wiener Film“. Sie läuft schon seit Januar, aber drei Filme kann man noch sehen: Noch bis zum 18. Februar ist „Tagebuch der Geliebten“ von Hermann Kosterlitz aus dem Jahr 1935 zu sehen, bis zum 25. Februar sein Film „Katharina, die Letzte“ (1936). Kosterlitz zählte später als Henry Koster drei Jahrzehnte lang zu den führenden Regisseuren Hollywoods. Seine 8mm-Filme wurden von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences erst kürzlich restauriert und sind in dem Dokumentarfilm „Unerwünschtes Kino“ (2005) von Petrus van der Let erstmals zu sehen. In Gesprächen mit Zeitzeugen und den Nachfahren der Filmemigranten werden die Schicksale der Hauptakteure und die Bedingungen der Filmproduktion in den 1930er-Jahren geschildert. Er läuft vom 26. Februar bis zum 5. März 2021. Susanne Lenz

Bücher

Solange es draußen noch friert, ist die richtige Zeit, dieses Buch zu lesen. Christian Guay-Poliquin erzählt die beunruhigende und aufregende Geschichte zweier ungleicher Männer unter dem „Gewicht von Schnee“. Über Wochen allein in einer abgeschiedenen Hütte im eisigen Winter müssen sie miteinander auskommen. Beide sind Fremde in dem Dorf. Der Ich-Erzähler hatte die Gegend vor zehn Jahren verlassen und blieb ausgerechnet hier bei einem schweren Autounfall liegen. Der andere war eines Tages angekommen, ohne dass die Gemeinschaft verstand, warum. Er wird beauftragt, den Kranken zu pflegen. Während der eine sich anfangs kaum bewegen kann, zeigt der andere eine unheimliche Geschäftigkeit und Geschwätzigkeit. Im stillen Schachspiel ringen sie miteinander. Die Kapitelnummern schwanken anfangs in den 1940er-Zahlen, das ist die Schneehöhe vorm Haus. Später orientieren sie sich an der Ikarus-Legende. Aber lesen Sie selbst, am besten mit einer Decke auf den Knien und heißem Tee neben dem Sessel. Der frankokanadische Autor Christian Guay-Poliquin, geboren 1982, wäre bei der Buchmesse 2020 ein gefragter Gast gewesen, wenn sie denn stattgefunden hätte. „Das Gewicht von Schnee“ ist, übersetzt von Sonja Finck und Andreas Jandl, erschienen bei Hoffmann und Campe (288 Seiten, 24 Euro). Cornelia Geißler

„I Can Make You Feel Good“ ist der bislang bestgestaltete Fotoband des Jahrzehnts. Das Vorder- und Rückseite umfassende Coverbild, das sinnlich-erdhafte Rauhpapier, das grell hervorstehende Lesezeichen und, natürlich, die Bilder! Tyler Mitchells Fotos – ausschließlich Fotos schwarzer Personen – sind von knalligem Glamour und alltäglicher Unbeschwertheit: eine „Schwarze Utopie“, wie Mitchell selbst schreibt. Die Politisierung und Unterdrückung schwarzer Körper in den Medien und in der Welt spiegelt sich in diesen Bildern lediglich in Form subtiler Fußnoten, etwa als Wasserpistolen und Plastikketten. Mitchells Fotos sind Ausdruck einer Zerbrechlichkeit und Anmut, die im Licht von Kampf und Protest oft verloren gehen. Es sind optimistische, hoffnungsvolle Bilder, ein Vorblick auf eine bessere Zukunft. Mit Texten von Deborah Willis und Hans Ulrich Obrist, erschienen im Prestel-Verlag (120 Abbildungen, 55 Euro). Hanno Hauenstein