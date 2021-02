Filmgeschichte mit Biss

:

Vampir mit Sexappeal: Seit 90 Jahren Kult um Dracula

Bei der Premiere von „Dracula“ am 12. Februar 1931 in New York fielen Zuschauerinnen reihenweise in Ohnmacht. Aus Verzückung? Oder Grusel? Wer weiß das schon.

Artikel anhören