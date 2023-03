Vargas Llosa bekommt höchste Auszeichnung in Peru Nobelpreisträger Mario Vargas Llosa ist mit seinen radikalliberalen Positionen ein Außenseiter unter den Intellektuellen Südamerikas. Nun erhält er den „Orde... dpa

Lima -Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa hat in seiner Heimat durch Übergangspräsidentin Dina Boluarte den „Orden der Sonne von Peru“ verliehen bekommen. In seiner Dankesrede für die Verleihung der höchsten Auszeichnung des Andenstaats brachte er seine Anerkennung für Boluarte als verfassungsmäßige Präsidentin zum Ausdruck und unterstrich seinen Respekt für die Demokratie, wie die peruanische Nachrichtenagentur „Agencia Andina“ am Mittwochabend (Ortszeit) berichtete.