Weltlichkeit gab es auf der Venedig-Biennale schon immer reichlich. Lange bevor „methodischer Nationalismus“ in Kunstkontexten ein Thema wurde, zementierte die Biennale die Idee des Nationalstaates als Standard-Framing künstlerischer Praxis. Und kultivierte zugleich eine Art von Weltlichkeit, die das Illusorische und Unglaubwürdige der Kunstwelt umwirbt.

Etwas weniger als die Hälfte der Länder der Welt nehmen regelmäßig an der Biennale teil. Alle Menschen, die schon mal selbst in der Situation waren, ein Visum beantragen zu müssen, können darüber, dass ausgerechnet nationale Pavillons die Vorstellungen moderner Grenzen und Staatsbürgerschaft verkomplizieren sollen, nur spotten. Die Wörter „kompliziert“ und „Visumantrag“ sind heute fast gleichbedeutend. Gleichzeitig sehen wir, wie Europa und die USA sich nicht nur gegen die Provinzialisierung wehren, sondern auch regelmäßig ihre eigene Weltzugewandtheit monopolisieren.

Länderpavillons sind nicht mehr zeitgemäß

Als Seismograf für das globale künstlerische Schaffen sind die Länderpavillons von Venedig heute nicht mehr zeitgemäß. Dabei fehlt es nicht an Versuchen, das National-Modell zu unterlaufen: Neben Pavillontausch (Frankreich-Deutschland, 2013), Übernahmen (Estland im niederländischen Pavillon, 2022) und buchstäblichen Ausgrabungen der eigenen Nationalgeschichte (Deutschland, 1993 und 2022) kehrt die fade Nationalismuskritik zuverlässig alle paar Jahre zurück, um die kuratorischen Statements der ständigen Pavillons zu verzieren.

dpa Italien, Venedig: Besucher fotografieren bei der 59. Kunstbiennale die Installation "Brick House" der Künstlerin S. Leigh. Sie wurde als bester Beitrag der Hauptausstellung mit einem Goldenen Löwen ausgezeichnet.

Der lange und holprige Weg nach Venedig für viele andere Pavillons ist für westliche Kritiker:innen leicht zu übersehen. Oftmals machen sie sich nicht einmal die Mühe, sie zu besuchen, wie frühe Rezensionen der aktuellen 59. Venedig-Biennale im Guardian, in der New York Times, auf Artnet oder Artnews zeigen. Pavillons außerhalb des Giardini finden dort kaum Erwähnung.

Zugegeben: Schwedens, Norwegens und Finnlands gemeinsamer Sámi-Pavillon kann als kleiner Schritt zur Ent-Nationalisierung der Biennale gewertet werden. Nichtsdestotrotz: Der gekaperte Pavillon Namibias, die besondere Unterstützung für den ukrainischen Pavillon sowie das Narrativ der „ersten Schwarzen Frau in Venedig“ im US-Pavillon und das verzerrte Auswahlverfahren des portugiesischen Pavillons verdeutlichen: Es gibt noch immer zahlreiche Unzulänglichkeiten des nationalen Beteiligungsmodells. Konkret: die ungleichmäßige Finanzierung der Pavillons, die sprunghafte geopolitische Ausrichtung, die Instrumentalisierung der Kulturdiplomatie sowie die sehr unterschiedlichen nationalen Auswahlkriterien.

Diplomatie und Betrug auf der Venedig-Biennale

Die diplomatische Offiziosität, welche die Biennale umgibt, verschleiert oftmals die bedeutende Rolle, welche die Vergabe privater Gelder auf dieser Veranstaltung spielen. Obwohl die Venedig-Biennale oft mit den Olympischen Spielen verglichen wird, gleichen ihre Argumente – wenn sie denn mit genannten Vorwürfen konfrontiert werden – zunehmend denen des Weltwirtschaftsforums in Davos.

So konnte etwa ein gut vernetzter italienischer Absolvent der Kognitionswissenschaften Mäzene für sich gewinnen und erhielt zudem auch die Genehmigung der namibischen Regierung, seine Draht- und Steinskulpturen für den namibischen Eröffnungspavillon zu präsentieren. Erst ein offener Brief, in dem unter anderem die eklatante Abkopplung jener Arbeit von der zeitgenössischen Kunstszene Namibias dargelegt wurde, führte dazu, dass der Pavillon letzten Endes zurückgezogen wurde. Der Brief machte allerdings auch deutlich, dass solche Fälle leider alles andere als neu sind.

L. Kolloge Eric Otieno Eric Otieno Sumba ist Sozialtheoretiker, politischer Ökonom, Autor und Kunstvermittler, der an den Schnittstellen zwischen sozialer Gerechtigkeit, antikolonialer Politik und zeitgenössischer Kunst arbeitet. Er ist Doktorand am Fachbereich für Entwicklungs- und Postkoloniale Studien an der Universität Kassel und schreibt für verschiedene Online- und Print-Publikationen. Außerdem arbeitet er als unabhängiger Redakteur, Produzent und Kurator.

In den Jahren 2013 und 2015 wurde der kenianische Pavillon beispielsweise von einem zwielichtigen italienischen Duo organisiert, das hauptsächlich chinesische und italienische Künstler:innen präsentierte. Im Jahr 2015 zog Kenia sich ganz aus Venedig zurück. Costa Rica folgte diesem Beispiel: Nachdem bekannt geworden war, dass der italienische Organisator dieses Pavillons einen Zahlungsbetrug begangen hatte, indem er Künstler:innen jeder Nationalität Plätze anbot, die bereit waren, 5000 Euro zu zahlen.

Jene Beispiele wurden von Kommentator:innen schnell als „kuratorische Katastrophen“ abgetan. Dadurch wird allerdings die Mitschuld der Biennale-Organisator:innen übergangen. Sie haben ein Umfeld geschaffen, das es Einzelpersonen erst ermöglicht, Ungleichheit zwischen und in Ländern auszunutzen, um dadurch kulturellen Einfluss auszuüben.

Das nationale Modell birgt hohe Kosten für Beteiligte

Im Allgemeinen profitieren die auf der Biennale vertretenen Länder von der Soft Power, die ein Pavillon mit sich bringt. Für Künstler:innen und Kurator:innen kann die explizite nationale Zugehörigkeit jedoch eine große Last darstellen. Viele von ihnen sehen sich gezwungen, in Venedig Nationalismen zu dekonstruieren. Man denke nur an die hohen persönlichen Kosten des jüngsten öffentlichen Rückzugs des Kurators und der Künstler des russischen Pavillons – aus Protest gegen Putins Einmarsch in die Ukraine.

Während das Organisations-Team der Biennale dafür sorgte, dass Pavlo Makov und sein ukrainisches Team ihre Arbeiten präsentieren konnten, wurde dieses Projekt wiederum durch ein erhöhtes Maß an Pathos und unangemessene Allegorien auf den Krieg übermäßig eingeengt. Auf der anderen Seite tolerierte dasselbe Organsiations-Team, das die Teilnahme der Ukraine (zu Recht) unterstützte, Einzelpersonen, die aus den Pavillons nicht-westlicher Länder ein reines Geschäftsmodell machen. Sind beide Szenarien letztlich nicht gleichwertig politisch?

Ashkan Sahihi Die Künstlerin Grada Kilomba sollte den portugiesischen Pavillon auf der diesjährigen Biennale vertreten. Doch ein Juror spielte ihre künstlerischen Qualifikationen herunter.

Eine geschliffene Kulturdiplomatie im Ausland kann eine chaotische nationale Politik überdecken. So hat Simone Leighs Solo-Präsentation im US-Pavillon eine weltweit wohl präzedenzlose Kulturdiplomatie-Maschinerie in Wallung gebracht, welche die beschämende Tatsache, dass Leigh die erste Schwarze Frau war, die die USA in Venedig vertrat, als Ehrenabzeichen vor sich her trug. Doch nur einen Monat vor der Venedig-Biennale stellte die Scharade der langwierigen Bestätigungsanhörungen des Obersten Gerichtshofs der Vereinigten Staaten, bei denen eine offensichtlich gut qualifizierte Schwarze befragt wurde, diese selbstgefällige Erzählung infrage.

Provinzialität, nicht Weltoffenheit

Im Dezember 2021 wurde zudem in einem offenen Brief, der die oben erwähnten Unregelmäßigkeiten im portugiesischen Auswahlkomitee aufzeigte, erklärt, dass ein Juror der Biennale offenbar besonders bedacht darauf war, die Qualifikationen einer der führenden Künstler:innen Portugals, Grada Kilomba, die zufällig auch eine Schwarze Frau ist, herunterzuspielen.

Wie die veralteten Länderpavillons ist auch die auf der Venedig-Biennale kultivierte oberflächliche Weltzugewandtheit eine jahrzehntealte Tradition in der Kunstwelt. In einem Interview über die 1980er-Jahre in New Yorker Kunstkreisen befragt, erinnerte sich der Kurator Okwui Enwezor etwa daran, dass „die meisten Amerikaner, die ich kannte und traf, eigentlich überhaupt nicht weltoffen waren, sondern absolute Provinzler in einer sehr wohlhabenden, aber ungerechten Gesellschaft“.

1997, als er die zweite (und letzte) Johannesburg-Biennale leitete, wich Enwezor vom Modell der nationalen Beteiligung ab und entschied sich für einen thematischen, konzeptorientierten Ansatz. Er sah diese Biennale als „eine Gelegenheit, neue Kontaktzonen einzurichten, in denen ein ernsthafter Dialog, Meinungsverschiedenheiten und Austausch stattfinden können“. Während sich die Johannesburg-Biennale abmühte, diese Ambitionen zu erfüllen, hatte Enwezor andere Gelegenheiten – darunter die Documenta 11 (2002) und die 56. Biennale von Venedig (2015) –, die Gültigkeit dieser Aussage zu testen.

Natürlich kann oder sollte nicht alles an der Biennale im Voraus von Venedig aus in mikroskopischen Schritten gesteuert werden. Dennoch: Ein gutes, nicht-historisches Argument für die Beibehaltung des Modells der nationalen Beteiligung, das den Künstlern in Ländern mit geringen Aussichten, jemals einen Pavillon in Venedig zu beherbergen, steht aus. Die erste Venedig-Biennale nach Covid-19, die als Erfolg für die Künstler:innen gefeiert wurde, scheint dennoch noch immer entschlossen zu sein, in Bezug auf das Pavillonmodell ihre vertrauten Wege zu beschreiten. Mehr denn je sind neue Kontaktzonen notwendig.

Dieser Beitrag erschien ursprünglich in englischer Sprache auf: www.contemporaryand.com