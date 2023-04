Donnerstag, 19 Uhr, Pariser Platz: Die Rolle jüdischer Architektinnen und Architekten in Osteuropa

Welchen Einfluss nahmen jüdische Architekten auf die Entwicklung der Moderne in Osteuropa? Dies will eine Podiumsdiskussion im Pilecki-Institut klären.

Welchen Einfluss hatten jüdische Architekten auf die Entwicklung der Architektur in Osteuropa? Welche Strömungen wurden vertreten? Inwiefern wurde die Tradition des Bauhauses gepflegt? Welche Spielarten des Modernismus fanden statt und welche Antworten fanden jüdische Architektinnen und Architekten auf die Anforderungen der Industrialisierung und Globalisierung?

All diesen Fragen widmet sich eine Podiumsdiskussion mit dem Titel „Osteuropäische Moderne – Beiträge jüdischer Architekten und Architektinnen“ am Donnerstag, den 27. April, um 19 Uhr, im Pilecki-Institut am Pariser Platz. Geladen sind die Architekten PD Dr. Habil. Zuzana Güllendi-Cimprichová (Slowakei), Dr. Romuald Loegler (Polen) und Dr. Günter Schlusche (Deutschland). Moderiert wird die Veranstaltung von Tomasz Kurianowicz, Chefredakteur der Berliner Zeitung. Die Diskussion findet im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Exercising (Eastern) Modernity“ des Pilecki-Instituts in Berlin statt – in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft zur Erforschung des Lebens und Wirkens deutschsprachiger jüdischer Architekten (GJA).

Als Ausgangspunkt für die Veranstaltung dient das Buch „Osteuropäische Moderne – Beiträge jüdischer Architekten und Architektinnen“. Die Publikation ist die erste ihrer Art, die die Bedeutung der jüdischen Architektinnen und Architekten aus den osteuropäischen Ländern für die Reformbewegungen des frühen 20. Jahrhunderts in Architektur und Städtebau und für die Entwicklung der europäischen Moderne thematisiert.

Wiederentdeckung des Wirkens der jüdischen Architekten und Architektinnen

Mit dieser geografischen Schwerpunktsetzung des Buches wird ein weiterer Versuch unternommen, die „Ost-West-Asymmetrie“ (Martin Kohlrausch) zu korrigieren, die für lange Zeit die internationale Rezeption der Moderne gekennzeichnet hat. Dies spielt auch deswegen eine wichtige Rolle, weil die Identität vieler Städte der neu entstandenen Nationalstaaten Osteuropas durch das Planen und Bauen der Moderne in den Jahren zwischen 1918/19 und 1939 maßgeblich geprägt wurde. Jüdische Architekten waren Exponenten dieser Entwicklung, bis die rassistische NS-Politik sich ab Ende der 1930er-Jahre auch in diesen Ländern immer stärker durchsetzte und diesen Personenkreis zu Flucht, Exil bzw. in den Tod trieb.

Die Podiumsdiskussion widmet sich dem Thema der Wiederentdeckung des Wirkens der jüdischen Architekten und Architektinnen in den jeweiligen osteuropäischen Ländern. Auch tiefergehende Fragen sollen erörtert werden: Warum wurden die Beiträge der jüdischen Architekten aus dem breiteren Bewusstsein verdrängt? Warum war ihr Wirken für viele Jahre in der Geschichtsschreibung über die osteuropäische Moderne abwesend? Zuhörer und Gäste sind herzlich willkommen.

