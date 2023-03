Verdi-Oper „Aida“ kommt als Arena-Spektakel auf die Bühne Ein Elefant läuft über die Bühne, der blaue Nil fließt durch das Publikum und es riecht nach Gewürzen: Die berühmte Verdi-Oper „Aida“ soll 2024 wieder in gro... dpa

Hamburg -Giuseppe Verdis berühmte Oper „Aida“ kommt 2024 nach langer Pause wieder auf die große Bühne. Die Premiere der vor allem in Norddeutschland entstandenen Neuinszenierung ist für den 2. Februar 2024 in Hamburg geplant, wie Produzent Jasper Barendregt am Donnerstag in Hamburg sagte. „Es ist zwar eine Oper, aber wir haben daraus für die Arenen Europas ein Spektakel gemacht.“ Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden dabei nicht nur mit den Augen und Ohren ins Alte Ägypten entführt, auch Parfüm kommt in der Inszenierung zum Einsatz. „Sie werden das Alte Ägypten auch riechen können“, versprach Barendregt.