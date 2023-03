Verdi ruft erneut zu Warnstreiks in Yorck-Kinos auf Die Gewerkschaft Verdi hat für Samstag erneut zu Warnstreiks bei den Yorck-Kinos aufgerufen. In allen elf Kinos der Gruppe sollte am Mittag bis in die Nacht ... dpa

Berlin -Die Gewerkschaft Verdi hat für Samstag erneut zu Warnstreiks bei den Yorck-Kinos aufgerufen. In allen elf Kinos der Gruppe sollte am Mittag bis in die Nacht zum Sonntag um 3.00 Uhr gestreikt werden, wie Verdi mitteilte. „Die Beschäftigten fordern eine angemessene Bezahlung für ihre harte Arbeit“, hieß es.