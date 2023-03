Verdi ruft für Samstag zu Warnstreiks in Yorck-Kinos auf Die Gewerkschaft Verdi hat für Samstag erneut zu Warnstreiks bei den Yorck-Kinos aufgerufen. In allen elf Kinos der Gruppe soll ab mittags bis zur letzten Vo... dpa

ARCHIV - «Warnstreik!» steht auf einem Schild. Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Gewerkschaft Verdi hat für Samstag erneut zu Warnstreiks bei den Yorck-Kinos aufgerufen. In allen elf Kinos der Gruppe soll ab mittags bis zur letzten Vorstellung gestreikt werden, wie Verdi am Samstag mitteilte. Die Gewerkschaft will für die Beschäftigten höhere Löhne erreichen. Derzeit werden in der Einstiegsstufe 12,50 Euro pro Stunde gezahlt, Verdi fordert mindestens 13 Euro pro Stunde. „Die Beschäftigten sind es leid, dass der Arbeitgeber sich nicht an den Tarifvertrag hält und mindestens 40 Prozent der Belegschaft befristet sind“, so die Gewerkschaft weiter.