Es ist der zugegeben in die Jahre gekommene und etwas schlaff gewordene Märtyrer unter den rhetorischen Figuren. Wer den Satz „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!?“ (nur echt mit Ausrufe-Fragezeichen-Kombination) benutzt, zeigt Bereitschaft, sich in den Kampf für die gute Sache der Redefreiheit zu werfen. Er hebt die bisherige Argumentation auf eine Metaebene, die inhaltlich gar nichts Neues bringen will, sondern nur die Rechtmäßigkeit des Gesagten unterstreichen soll.