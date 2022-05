Wenn der Wecker klingelt, piept oder brummt, wacht man auf. Was ist daran so schwer zu verstehen? Früher musste man aufstehen, um das in der Wanduhr integrierte Weck-Glockenspiel auszuschalten. Noch früher erhob man sich, um ans Fenster zu treten und den Hahn zu erschießen oder den Pisspott über dem Nachtwächter zu leeren, damit der endlich aufhört, den Anbruch des Tages zu verkünden. Heute langt man nach dem Wecker auf dem Nachttisch, und gut. Die Vorteile für ein solches Gerät liegen auf der Hand, dazu gehört auch die Eindeutigkeit. Es gibt keine Dämmerung, sondern nur Nacht und Tag.

Manche erfüllt das entsprechende Geräusch mit dem vorauseilenden Wohlgefühl der Pflichterfüllung, das sie mit einem dankbaren „Endlich“-Seufzerchen die Aus-Taste drücken und quasi im selben Moment den Kaltwasserhahn der Morgendusche aufdrehen lässt. Anderen ist es nicht weniger als ein täglicher Schicksalsschlag in die Magengrube – so niederschmetternd, dass sie sich mit größter Konzentration die zeitliche und räumliche Orientierung sowie die Funktionsweise ihres fremdgewordenen Körpers in Erinnerung rufen müssen. Hinzu kommt ein dystopisches Gefühl der Erniedrigung, mit der man seine Unfreiheit, ach was, die Abhängigkeit der gesamten Menschen von Algorithmen und Automaten im Dienst finsterer Mächte zur Kenntnis nimmt, zum Beispiel von Arbeitgebern mit strikten Vorstellungen von Dienstzeiten.

Wer würde sich nicht lieber von einem empathischen Mitmenschen aus dem Schlaf küssen, streicheln oder singen lassen? Diese Methode ist leider nicht verlässlich genug und verschiebt nur das Problem, denn was macht diese zugeneigten Wesen rechtzeitig wach?

Heute gibt es Wecker oder Telefone, die mit Licht, Musik, Bachgeplätscher und Vogelgezwitscher arbeiten oder sich auf Zuruf zum Schweigen bringen lassen. Man kann Kaffeemaschinen, Toaster oder Brotbackautomaten mit Zeitschaltuhren versehen, auf dass man von Frühstücksgeruch geweckt wird. KI-gesteuerte Geräte überwachen die Tiefe und Qualität des Schlafes und passen innerhalb eines Zeitraumes den optimalen Weckmoment ab, günstigenfalls wenn der Abspann des Traumfilmes durchgelaufen ist.

Und es gibt die Schlummerfunktion, die Snooze-Taste. Die Schlafforschung ist sich weitgehend darüber einig, dass es schlecht für die Gesundheit ist, das Wecksignal für ein paar Minuten zu unterbrechen und dann erneut aus dem Schlaf gerissen zu werden. Empfohlen wird die Taste nur denjenigen, die die ersten Minuten des Tages im Bett verbringen wollen, um zum Beispiel über anstehende Termine zu sinnieren. Kein Problem, man darf nur nicht wieder einschlafen. Merken diese Schlafforscher überhaupt, wie sie die Gesellschaft mit dem Vorbild solcher selbstoptimierten Achtsamkeitszombies mit durchkontrollierten Trieben und Impulsen traktieren?

Die Freuden der verlängerten Selbstqual

Eigentlich ist der Druck auf die Schlummertaste ein kindlicher Reflex des Selbstbetrugs, mit dem man das Unausweichliche abzuwenden versucht – ähnlich dem Versuch, sich unsichtbar zu machen, indem man sich die Augen zuhält. Mit der Schlummertaste glaubt man sich eine Gnadenfrist zu verschaffen und verlängert doch nur die Folter. Manche Masochisten stellten sich den Wecker absichtlich früher, um die Tortur des Aufstehens auszukosten und das eigene Gehirn in Verwirrung darüber zu stürzen, ob es nun schlafen darf oder wachen soll. Wer zu den Freuden der Selbstqual neigt, sollte bedenken, dass er Haus- und Bettgenossen in Mitleidenschaft zieht. Klar, was klingt süßer als der Wecker eines anderen? Aber dieser schöne Effekt funktioniert nur einmal.