Verhaltensfrage: Darf ich Nasen sympathisch finden?

Augen seien Fenster zur Seele, heißt es. Mit den Augen, genau genommen mit dem Blick, kann man sich ausdrücken: Abwehr, Ekel, Zuneigung, Ratlosigkeit, Überdruss, Sympathie. Doch, ja, über die Augen kann man mehr aufbauen als nur Sichtkontakt. Aber die Nase? Lässt sich von der Nase etwas über ihren Besitzer oder seine Botschaften ablesen? Eher nicht.

Wie kommt es dann zu solchen Redewendungen, nach denen man jemandem angeblich etwas an der Nasenspitze ansehen könne? Dass einem die Nase von jemandem nicht passe? Dass man solche Nasen – pars pro toto für Menschen – kenne. Gerade bei Urteilen über Nasen sind solche Übel wie Bodyshaming, Rassismus und erst recht Antisemitismus nicht weit. Pinocchio, Zwerg Nase, Rumpelstilzchen – die negativen Züge von Märchenfiguren werden nicht selten durch ihre angeblich überdimensionierten oder missbeschaffenen Riechorgane versinnbildlicht. Da braucht es keinen Freud, um sexuelle Konkurrenz zu konnotieren.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

So vielfältig wie Vulven

Wenn man Nasen erst einmal als Gegenstand der Aufmerksamkeit entdeckt hat, kann man nicht mehr an ihnen vorbeigucken. Eine Formen- und Farbenvielfalt tut sich auf, ähnlich wie bei tabuisierten Körperteilen, die auf einmal ans Licht der Öffentlichkeit geholt werden – ja, ich denke gerade an das Tablett mit empowernden, quietschbunten, gestaltreich aufgefächerten Vulva-Cupcakes aus der Serie „Sex Education“. Seltsamerweise funktioniert diese Fokussierung auch bei Nasen, die ja in den seltensten Fällen (Mund-Nasen-Schutz, do you rembember?) verborgen sind.

Welch eine Welt sich da auftut: Vom Knopf bis zum Kolben, vom Zipfel bis zum Zinken. Manche haben etwas im Gesicht, das an feuchte Mäuse, erschrockene Frösche erinnert, an Hängebrücken, Skischanzen, Segeljollen und Kreuzfahrtschiffe. Man könnte unterteilen in die Pfeifen, die Baumpilze und die Seekuhartigen, jeweils weiter rubriziert in Keil-, Löffel- oder Lappenförmige. Auch hinsichtlich der Materialität und Konsistenz erweisen sich menschliche Nasen als überaus facettenreich: Da ist zwischen Götterspeise und Titanbolzen alles vertreten, überzogen mit abwechslungsreichen Oberflächenstrukturen, die noch dazu je nach Stimmungslage im Schrumpelgrad veränderlich sind – bei ein und derselben Nase!

Übrigens: Nasen haben beim Küssen, wenn Münder schweigen, viel mehr zu tun als Augen. Sie weichen einander mit unerklärlicher Sicherheit aus (na gut, nicht immer sicher), damit die Lippen zueinanderfinden können, der zwischenmenschliche Strom der Aromen zirkuliert, und zugleich umtanzen sich die mit dem Geruchsgenuss beschäftigten Nasenspitzen und verteilen dabei zärtliche Stüber. Überhaupt erschließt sich der Reiz der Nase erst richtig, wenn man sie berührt und sie in ihrer grafischen Spitzigkeit mit Weichheit überrascht.

Für seine Nase kann keiner was, so wenig wie jemand etwas für seine Augen kann. Rotzglocken und sonstige Unreinheiten liegen aber durchaus in der Verantwortung des Nasenbesitzers. Außerdem kann man etwas dafür, wie, also zum Beispiel wie hoch man seine Nase trägt. Was normalerweise für ein Zeichen von Arroganz ausgelegt wird, könnte das Gegenteil bedeuten. Wer die Nase gegenüber jemandem hebt, richtet doch mit dieser Bewegung die Nasenlöcher nach demjenigen aus. Im Tierreich, dem wir entstammen, würde man davon ausgehen, dass zugewandte Nasenlöcher die Aufnahme von Witterung bezwecken soll. Man könnte sich also geschmeichelt fühlen vom Interesse des Nasenhebers. Oder bedroht? Oft ist da die Frage der Sympathie schon entschieden.