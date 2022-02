Mit Komplimenten sind zumeist Absichten verbunden. In erster Linie dienen sie dazu, Schönwetter zu machen und das Gegenüber für einen einzunehmen oder es gefügig zu machen. Sie können auch ein Akt der Höflichkeit sein, mit dem man sich selbst als stilvoll und manierlich inszeniert. Nur selten ist ein Kompliment das, was es zu sein vorgibt: ein unmittelbarer Ausdruck von Wohlwollen und Bewunderung.

Unmittelbar kann schon mal nicht ganz stimmen, weil die Verbalisierung des positiven Eindrucks bereits eine translatorische Reflexion ist. Nie kann ein Kompliment in puncto Ehrlichkeit mithalten mit den körpersprachlichen Reflexen auf einen guten Auftritt. Wenn Leute zum Beispiel ihre Lippen lecken, wenn ihre Augen zu leuchten beginnen, wenn ihre Münder aufklaffen, wenn sie seufzend in Ohnmacht oder wenigstens auf die Knie fallen – all diese Verhaltensweisen, die die Kollegen eben so an den Tag legen, wenn man an ihnen vorbei in die Teeküche schlendert.

Während man Letzteres lieber ignoriert (reine Gewöhnungssache), empfiehlt es sich, ein ausformuliertes Kompliment dankend anzunehmen und mit einem Gegenkompliment zu antworten, schon, um nichts schuldig zu bleiben. Denn auf Gegenleistungen sind, siehe oben, Komplimente angelegt.

Wer ein Kompliment ignoriert oder gar zurückweist, hascht ganz offensichtlich nach weiteren Komplimenten und zeigt sich mithin als eine Charakternatur, die sich dem Urteil anderer ausliefert. Das macht ihn zur leichten Beute, die nicht nach eigenen Maßgaben handelt, sondern um Komplimente zu bekommen, nach dem Willen oder dem Geschmack des Komplimentemachers. Eine Eskalation der Lüge setzt sich in Gang, die Geltungssucht fordert immer neue Beweise ein, Narzissmus und Kränkungsgefahr galoppieren. Solche Folgen gilt es zu bedenken, bevor man jemanden mit seiner positiven Meinung über ihn behelligt.

Besonders verfänglich ist es, sich positiv zu den körperlichen Eigenschaften eines Menschen zu äußern. Zumal man für den würdevollen Gang, die schönen vollen Lippen, das gesunde Haar nicht viel kann und sich also zu Unrecht belobigt und auf Äußerlichkeiten herabgewürdigt fühlt. Da ist die Grenze zur sexistischen Zudringlichkeit nicht weit und auch zum Bodyshaming. Der Kolumnist wurde von seiner sehr dünnen Großmutter gern mit einem Tätscheln der Wangen und den Worten „Du siehst aber schön wohl aus!“ begrüßt. Sie wusste noch, was Hunger ist, und war wirklich froh über jedes Gramm auf seinen Rippen, aber für ihn bedeutete es nichts anderes, als dass er zu dick war.

Was Äußerlichkeiten angeht, darf allenfalls die Kleiderwahl hervorgehoben werden und mithin der innere Wert des guten Geschmacks. Allerdings auch dies selbstverständlich nicht in Bezug auf den Körperbau: Ihr Kleid ist aber mutig ausgeschnitten! Verstörend eng, Ihre Hose, und sitzt wie angegossen! Mein Gott, so stabile Absätze hätte ich auch gern! Alles indiskutabel.

Wer all die Fallstricke beachtet, darf im Spiel der Kommunikation natürlich auch zum Baustein des Komplimentemachens greifen. Als Gegenstand der freundlichen Bewertung sollte man sich eher auf Leistungen und gelungene Hervorbringungen einer Person konzentrieren, weniger auf Attribute, für die sie nichts kann: ihre Eigenschaften, ihre Veranlagungen und eben ihr Äußeres. Man stellt mit Komplimenten seine Fähigkeit zur emotionalen Resonanz unter Beweis – oder simuliert sie zumindest – und schafft eine positive Stimmung sowie eine warme Verbindung zwischen Sender und Empfänger. Ja, auch die eigene Laune kann gehoben werden, indem man anderen Komplimente macht, erwiesenermaßen für das, was man mehr oder weniger unbewusst an sich selbst schätzt.