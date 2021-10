Der Mann auf dem Vordersitz im Flugzeug trägt eine Schiebermütze aus verwaschen-hellblauem Leinen. Das mutmaßliche Urlaubsmitbringsel beherrscht das durch die beengten Platzverhältnisse in der Fahrgastkabine eingeschränkte Sichtfeld des dahinter Sitzenden. Dieser fühlt seine Aufmerksamkeit übermäßig absorbiert durch einen vielleicht zwei Zentimeter langen schwarzen Zwirnsfaden, der locker auf der hellen Kappe liegt und das Bild stört.

Der bemützte Herr – Anfang sechzig, gut gehalten – hatte sicher nicht die Absicht, dass man sich zu viele Gedanken über seine Erscheinung mache. Sein schlichter Kleidungsstil mit dezentem Hang zu gerade noch angemessener Jugendlichkeit scheint eher darauf ausgerichtet, unnötiges Aufhebens um seine Person zu vermeiden.

Immerfort auf die Mütze stierend, versucht der Hintermann, das zwanghafte Interesse wenigstens ein wenig an dem Faden vorbeizusteuern. Allerdings kommen dabei wie unter einem fehlfokussierten Brennglas detaillierter als nötig das gepflegte, von den Schlaufen des Mund-Nasen-Schutzes verzurrte Gepränge der Ohren und die weißgraue Farbe der gleichmäßig getrimmten Kopfhaar- und Kotelettenstoppeln in Sicht. Sobald er das merkt und seinen Blick auch dort schnell wieder losreißt, landet dieser ohne willentliches Zutun wiederum beim Fädchen. Wandernde Blicke können auch aus Versehen zudringlich sein und werden als schlechte Energie bestimmt auch mit dem Nacken wahrgenommen. So als würde jemand mit einem Lötkolben Muster hineinbrennen.

Aber was tun? Der Versuch, dies unbemerkt, bei einem zu Tarnzwecken eigens anberaumten Toilettengang zu bewerkstelligen, schlägt fehl und muss abgebrochen werden, bevor er zu einer Katastrophe führt. Wir sind schließlich in einem Flugzeug.

Es stellt sich hierbei aber heraus, dass der geschützte Oberkopf direkt an der Mützeninnenseite anliegt. Mit den Fingerkuppen, die das Fädchen unauffällig zu erhaschen versuchen, lässt sich die Wärme der Schädelhaut durch den Stoff spüren. Spürt umgekehrt die Glatze auch die Kuppen? Eine unwillkürliche Bewegung des Vordermannkopfes lässt dies vermuten und die Hintermannhand zurückzucken. Der Faden ist noch da, hat lediglich seine Position geändert. Ähnlich wie die in Loriots Gesicht herumwandernde Nudel, die schließlich im Kaffee landet.

Es gibt durchaus eklatantere Zumutungen, die von vermeintlich harmlosen Makeln hervorgerufen werden und einen angemessenen Umgang zwar wünschen lassen, aber ihn auf nahezu tragische Weise verunmöglichen. Denn mit dem Handlungsdruck wächst nicht selten das Kränkungspotenzial. Entscheidend ist dabei der Ort, an dem der Makel auftritt (zum Beispiel Zahnzwischenräume), als auch die Art seiner Beschaffenheit (Kopfschuppen) – oder beides (Popel in der Nase). Besonders bei Letzterem schließt sich ein unbemerktes Eingreifen wohl aus und ist auch aus hygienischen Gründen wenig ratsam. Selbst bei nächsten Freunden und Ehepartnern kann ein noch so dezent formulierter verbaler Hinweis zu Missstimmungen und geplatzten Situationen führen, die sich eben noch so traulich und vielversprechend angefühlt haben mögen.

Als der Hintermann, dessen Nerven inzwischen angeschwollen sind wie Schlauchboote, den Sicherheitsgurt löst und eben ansetzt, dem noch immer ahnungslosen Vordermann die Mütze samt Faden und gern auch samt Kopf herunterzuschlagen, hat sich – Deus ex machina – ein Luftzug des Fädchens bemächtigt und es gnädig aus der sichtbaren Welt getragen.