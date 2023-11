Veronica Ferres dreht Western mit Pierce Brosnan

München -Die Schauspielerin Veronica Ferres steht in den USA an der Seite der Hollywoodstars Pierce Brosnan (70) und Samuel L. Jackson (74) vor der Kamera. Das schrieb sie am Donnerstag auf Instagram. Sie freue sich sehr, in dem amerikanischen Kinofilm „Unholy Trinity“ mitzuspielen. Das sei eine „tolle News“.

Sie verwies auf einen Bericht des Magazins „Blickpunkt Film“, demzufolge sie in dem Western die Ehefrau des Sheriffs spielt. Der werde von Brosnan verkörpert. Ferres (58) wirkte schon mehrfach in internationalen Produktionen mit. Der Deutschen Presse-Agentur sagte sie jüngst, Drehs im Ausland seien eine besondere Herausforderung und liefen auch etwas anders ab: „Oft gibt es nur sehr kurze Proben am Set, man muss perfekt vorbereitet sein und auf dem Höhepunkt seiner Konzentration.“