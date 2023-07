Schiffbruch mit Hund: Warum Tim Shaddock sein Tier nicht aufgegessen hat

Der alte Mann und das Meer und ein Hund. Tim Shaddock, der Pazifische Ozean, Bella. Drei Monate lang trieben Mann und Hund auf dem Meer, die Funkgeräte zerstört, der Katamaran nicht navigierbar. Dass diese Zeit je enden, dass Rettung kommen würde – der Mann wird an dieser Frage verzweifelt sein, das Tier denkt nicht in Tagen, Monaten, hat keine Vorstellung von Endlichkeit. Sie wird auch dem Mann abhanden gekommen sein. Wann hat er aufgehört, die Tage zu zählen, die Wochen? Die Geschichte dieser beiden Schiffbrüchigen ist ein Drama epischen Ausmaßes.

Sie lebten von rohem Fisch, den der Mann angelte, sie tranken das Regenwasser, das der Mann auffing oder der Katamaran in seinen Aushöhlungen, vielleicht gab es auch Gefäße. Sie teilten. War es immer genug? Hat der Mann je daran gedacht, das Messer, mit dem er den Fisch zerlegte, gegen seinen Hund zu richten?

Als custom of the sea, als Sitte der See, galt der Kannibalismus unter Schiffbrüchigen noch im 19. Jahrhundert, ging es nur mit rechten Dingen zu, waren also schon die Lederschuhe verzehrt und wurde der zu Verspeisende ordentlich ausgelost. Hat den Mann Shaddock die jahrtausendealte Gemeinschaft von Mensch und Hund zurückgehalten? Vielleicht war auch immer genug da, dass ihn nach Bellas Blut nicht dürstete. Dieser Schiffbruch bietet der Vorstellungskraft unendliche Nahrung.

Bella, der Hund des Australiers Tim Shaddock, nach der Rettung der beiden Schiffbrüchigen. Grupomar/Atun Tuny /AP

Nachts werden der Mann und der Hund einander gewärmt und getröstet haben. Aber gab es genug Platz unter dem Stück Stoff, das vor dem Brennen der Sonne schützte? Wann wurde das Schiff zu einem darwinistischen Ort, und wann triumphierte die dem Überleben des Stärkeren unnütze Liebe? Oder war es nicht gerade diese, die dem Überleben diente? Denn es kann nicht nur um Nahrung und Wasser gegangen sein. Es ging auch darum, den Verstand nicht zu verlieren und die Hoffnung. Ohne Bella hätte Tim es nicht geschafft und Bella nicht ohne Tim.

Auf der abstrakten Ebene ist das eine Geschichte davon, wie man mit seinen Entscheidungen klarkommt, welche Arrangements man vielleicht treffen muss, wenn es ums Überleben geht. So, dass das Leben Sinn hat. In seinem Essay „Warum sehen wir Tiere an?“ schreibt der Künstler John Berger, dass das Tier der Einsamkeit der Spezies Mensch Kameradschaft bietet. Kaum jemand wird die tiefe Wahrheit dieses Satzes erfahren haben wie Tim Shaddock.

Der Australier Tim Shaddock nachdem er von einem mexikanischen Thunfischfänger gerettet worden ist. Grupomar/Atun Tuny

Nein, Tim Shaddock trieb nicht orientierungslos auf dem uferlosen Ozean. Bella gab seiner Existenz Ausrichtung, Fassung, wie sie nur die Beziehung zu einem anderen Wesen herstellt, und sei es eine Verbindung über diesen schmalen Abgrund des Nichtverstehens hinweg, von dem John Berger schreibt. Und weiter: Das Tier beobachtet den Menschen genau. Nur der Mensch wird, indem er den Blick erwidert, sich seiner selbst bewusst.

