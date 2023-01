Verschollen geglaubte Skizzen zurück in Akademie der Künste Zum Abschluss der Ausstellung „Spurensicherung. Die Geschichte(n) hinter den Werken“ hat die Akademie der Künste am Sonntag in Berlin die Rückkehr zweier ver... dpa

ARCHIV - Außenansicht der Akademie der Künste. /Archivbild Gerald Matzka/dpa-Zentralbild/ZB

Berlin -Zum Abschluss der Ausstellung „Spurensicherung. Die Geschichte(n) hinter den Werken“ hat die Akademie der Künste am Sonntag in Berlin die Rückkehr zweier verschollen geglaubter Ölskizzen von Carl Blechen (1798-1840) in ihre Bestände gefeiert.