Verschollener Roman von Brigitte Reimann erschienen Brigitte Reimann galt als streitbare und lebenslustige DDR-Autorin. Wenig bekannt war, dass die Urfassung ihres ersten Romans nicht erscheinen durfte. Nun li... dpa

ARCHIV - Undatierte Aufnahme: Die DDR-Schriftstellerin Brigitte Reimann. Archivbild Zentralbild/dpa-Zentralbild/dpa/

Neubrandenburg/Bielefeld -70 Jahre nach seiner Entstehung ist der erste Roman der Schriftstellerin Brigitte Reimann (1933-1973) erschienen. Er heißt „Die Denunziantin“ und wird von der Publizistin Kristina Stella und dem Aisthesis-Verlag (Bielefeld) herausgegeben, wie der Verlag am Freitag in Neubrandenburg mitteilte. In der DDR-Zeit durfte der Roman nicht erscheinen. Das Manuskript galt lange als verschollen. Es wurde von Stella im Reimann-Nachlass im Literaturarchiv in Neubrandenburg entdeckt. Das Archiv im Brigitte-Reimann-Literaturhaus beherbergt Nachlässe mehrerer Autoren, darunter Helmut Sakowski (1924-2005 - „Wege übers Land“).