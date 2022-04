Auf der Art Düsseldorf tragen selbst Journalistinnen Birkin Bags. Unter den Besuchenden findet man neben Föhnfrisuren, Chinohosen mit Gucci-Print und zeitlosen, schwarzen Classic Flap Bags von Chanel, zwischendrin auch mal eine Bomberjacke, die einen schon eher an das „arm(e), aber sexy“ Berlin erinnert. Dass die Jacke mit den Löchern am Kragen und an den Ärmeln, die von einer anderen Journalistin während des Previewtages der Messe am vergangenen Freitag getragen wird, jedoch eigentlich von dem skandinavischen Designerlabel Acne Studios stammt und 650 Euro kostet, merken auf den ersten Blick nur absolute Kenner.

Sehen und gesehen werden

Die quasi kleine Schwester – und gleichzeitig Konkurrentin – der ältesten Kunstmesse der Welt, der Art Cologne, bezieht ihr Publikum primär aus dem Rheinland und sekundär auch aus den Beneluxstaaten. Die Messe ist also in einer besonders einkommensstarken Gegend angesiedelt.

Dennoch ging das Programm der vierten Edition der Art Düsseldorf über eine reine Kommerzialität hinaus, beispielsweise durch die Skulpturenplätze ausgewählter Galerien, die großformatige Skulpturen kunsthistorisch bedeutender Künstler zeigten, darunter Dan Graham und Tony Cragg. In einem Interview riet der vor kurzem verstorbene Graham, dass man Kunst nicht zu seiner Karriere machen solle, ansonsten mache man nämlich dieselben langweiligen Dinge, gegen die man sich am Anfang positioniert habe.

Sebastian Drüen Skulpturenplatz, König Galerie , Alicja Kwade, „Absorption (Dolomit)“, 2018

Vertreten durch die König Galerie wurde seine Skulptur „Water Play for Terrace“ (2008) nun aber doch in einem Kontext präsentiert, in dem Kunst zweifelsohne Karriere ist. Grahams raumgreifendes Gebilde besteht aus von Mahagoni umrahmten Zwei-Wege-Spiegeln, bei denen es sich um Glasscheiben handelt, die auf der einen Seite wie ein Fenster und auf der anderen Seite wie ein Spiegel aussehen. In seiner Praxis beschäftigt sich der Künstler insbesondere damit, wie Menschen beim Betrachten unmittelbar mit seinen architektonischen Strukturen in Beziehung treten - die Refkletion in den Werken zwingt zur Auseinandersetzung mit sich selbst.

„Sehen und gesehen werden“ war somit nicht nur das Credo von Grahams Skulptur, sondern auch die des Ortes, an dem sie ausgestellt wurde. Die Birkin-Bag-Trägerin hat sicher nicht geheimhalten wollen, dass es sich dabei um ein Accessoire im fünfstelligen Preissegment handelte. Für ähnliche Summen konnte man im Angebot der Art Düsseldorf einiges finden, es gab allerdings durchaus auch Ausreißer nach oben und unten.

Online geht die Messe noch drei Monate lang weiter

Persönlich zugegen sein musste man dafür am vergangenen Wochenende nicht. Noch bis zu drei Monate nach dem Ende der Messe kann man im Online-Shop der Art Düsseldorf virtuell und von Zuhause – vor allem gewünscht sind laut der Direktion Käufe aus dem Ausland – durch die 84 teilnehmenden Galerien und deren Angebote stöbern. Damit setzt der Messedirektor Walter Gehlen, nachdem die Messe in den letzten zwei Jahren aufgrund der Pandemie nicht stattfand, zwar auf Digitalisierung bezüglich der Kommunikation mit Sammlerinnen und Sammlern, nicht aber unbedingt auf digitale Kunst – NFTs sind kaum zu finden.

Norbert Bisky & KÖNIG GALERIE Berlin Auch im Angebot der Berliner König Galerie: Norbert Bisky , „Re Party“, 2021

Trotz des Wunsches nach Internationalität sind die vertretenen Galerien hauptsächlich in Deutschland ansässig. Einzelne Ausreißer sind Carolina Nitsch aus New York, Kamel Mennour aus Paris und Crisis aus Lima. 19 Galerien aus Berlin sind dabei, darunter Soy Capitain, Alexander Levy, Aurel Scheibler und Galerie Thomas Schulte. Die ebenfalls in Berlin ansässige Galerie Dittrich & Schlechtriem zeigt eine von dem Künstler Jonas Wendelin kuratierte Präsentation. Neben seinen eigenen Arbeiten versammelte Wendelin unter anderem auch Werke von Yalda Afsah, Julian Charrière, Albrecht Dürer und Sung Tieu, die sich mit menschlichen und nicht-menschlichen Lebensformen beschäftigen, die gesellschaftlich als andersartig betrachtet werden.

In Dürers Kupferstich-Print steht ein Hahn mit gespreizten Flügeln auf einem Metallhelm. Unter ihm befinden sich verzweigte und ineinander verwobene Akanthusgewächse und ein Wappen mit einem halb-irdischen, halb-fantastischen Löwen. Ebenfalls aus Berlin nimmt KOW teil, in Online-Shop der Galerie können auch jetzt noch Arbeiten von Candice Breitz, Sophie Gogl und Franz Erhard Walther erworben werden. Die angebotenen Werke von Michael E. Smith, alle ohne Titel, waren schon in seiner letzten Einzelausstellung in der Galerie im vergangenen Jahr zu sehen. Vor allem das Einbeziehen solcher konzeptionellen, weniger offensiv kommerziellen Positionen, macht die Auswahl der Art Düsseldorf interessant, obwohl es sich hier, um genau zu sein, ja um die Auswahl der Galerie handelt.

Kunstführung per Selfiestick

Zum digitalen Konzept der Messe, das, wie Walter Gehlen auf der Pressekonferenz erzählt, „größere Flexibilität und Reichweite für alle erzielen“ soll, gehören auch 50 sogenannte Art-Guides, die mit Interessierten, die nicht physisch präsent sein können durch die Messe flanieren. Mit diesem Service werden potenzielle Käuferinnen und Käufer, die sich auf der Website einloggen, zunächst in der Art-Guide-Zentrale begrüßt, und dann per Mausklick in den Zoom-Meeting-Raum 1 geleitet. Dort befindet man sich dann plötzlich mitten auf der Messe und ein Guide vor Ort führt nun per Selfiestick durch die Räumlichkeiten.

Während die Führer ihre private, vollständig schwarze Kleidung trugen, wurden die Mitarbeitenden des VIP-Stands von dem Münchner Modelabel Talbot und Runhof ausgestattet – einer der offiziellen Sponsoren der Art Düsseldorf. Die lila schimmernden, im hellen Licht der Hallen, fast schon glitzernden Kleider, waren dann doch ein Zeugnis davon, dass mit Geld nicht unbedingt Geschmack einhergeht. Man kann es natürlich nicht allen recht machen – die Düsseldorfer Besucherin im Blazer von Dolce & Gabbana wäre von Hostessen, die stattdessen zum Beispiel Berliner Labels wie GmbH oder Ottolinger getragen hätten, wohl wenig begeistert gewesen. Ob die Art Düsseldorf so aber – wie gewünscht – ein neues Publikum, das vergleichbare finanzielle Mittel besitzt, aber lieber mit GmbH-Overknee-Lederstiefeln durch Berlin-Mitte läuft, anziehen kann, ist fraglich.