Viele Besucher am letzten Tag der Surrealismus-Ausstellung

Potsdam -Die Ausstellung „Surrealismus und Magie. Verzauberte Moderne“ im Potsdamer Museum Barberini hat am letzten Tag noch einmal viele Besucher angezogen. In langen Schlangen standen Interessierte noch nach Restkarten an, wie ein Sprecher des Museums am Sonntag sagte. Die Schau sei über die gesamte Zeit hervorragend besucht worden. Konkrete Besucherzahlen zur Ausstellung lagen noch nicht vor. Zu sehen waren rund 90 Werke von Künstlern aus 15 Ländern, darunter Leihgaben aus 50 Museen und Privatsammlungen.