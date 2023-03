Vier Oscars für „Im Westen nichts Neues“

Los Angeles -Die deutsche Literaturverfilmung „Im Westen nichts Neues“ hat gleich vier Oscars gewonnen. Der Film von Regisseur Edward Berger wurde in der Nacht zum Montag in Los Angeles als bester internationaler Film ausgezeichnet. Preise gab es auch für Kamera, Szenenbild und Filmmusik. Die Auszeichnung als bester Film verpasste die Produktion allerdings, stattdessen wurde „Everything Everywhere All at Once“ ausgezeichnet.

Das Team von «Everything Everywhere All at Once» hat allen Grund zur Freude - sieben Oscars gab es für die schräge Science-Fiction-Action-Komödie. Jordan Strauss/Invision/AP

Regisseur Edward Berger nimmt den Preis für «Im Westen nichts Neues» für den besten internationalen Spielfilm entgegen. Chris Pizzello/Invision/AP

Bester Film: Das Team von «Everything Everywhere All at Once» feiert den Oscar im Dolby Theatre in Los Angeles. Chris Pizzello/Invision/AP

Kameramann James Friend nimmt den Preis für die beste Kameraführung entgegen. Chris Pizzello/Invision/AP

Sie nehmen den dritten Oscar für «Im Westen nichts Neues» entgegen: Ernestine Hipper und Christian M. Goldbeck werden für das beste Produktionsdesign ausgezeichnet. Chris Pizzello/Invision/AP

Oscar Nummer vier für «Im Westen nichts Neues»: Komponist Volker Bertelmann wird für seine Filmmusik ausgezeichnet. Jordan Strauss/Invision/AP

Brendan Fraser, der als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet wurde, gelang ein glänzendes Hollywood-Comeback. Jordan Strauss/Invision/AP

Barenstärker Auftritt von Elizabeth Banks (Regie: «Cocaine Bear») - sie präsentiert den Preis für die besten visuellen Effekte. Chris Pizzello/Invision/AP

Komiker Jimmy Kimmel moderiert die Oscar-Verleihung. Chris Pizzello/Invision/AP

Michelle Yeoh freut sich über ihren Oscar als beste Hauptdarstellerin. Chris Pizzello/Invision/AP

Starke Performance: Stephanie Hsu und David Byrne singen den Oscar-nominierten Song «This is the Life» aus «Eveything Everywhere All at Once» Chris Pizzello/Invision/AP

Ganz Hollywood ist bei der Oscar-Verleihung: Jessica Chastain (l) und Halle Berry stehen als Presenter auf der Bühne. Chris Pizzello/Invision/AP

Sie fällt auf: Sängerin Tems kommt in einem aufregenden weißen Outfit zur Oscar-Verleihung. Weniger Glück hatten allerdings die Gäste, die im Saal hinter ihr saßen. Richard Shotwell/Invision/AP

Jamie Lee Curtis hat sich für einen funkelnden Dress von Dolce & Gabbana entschieden. Ashley Landis/Invision/AP/dpa

Rihanna erwartet ihr zweites Kind. Die Sängerin ist für den Song «Lift Me Up» für einen Oscar nominiert. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Wie eine Statue: Die Schauspielerin Danai Gurira trägt ein elegantes Outfit von Jason Wu - und fällt durch ihre Hochsteckfrisur auf. Ashley Landis/Invision/AP/dpa

Der ehemalige Kinderstar Ke Huy Quan («Indiana Jones») ist als bester Nebendarsteller ausgezeichnet worden. Jordan Strauss/Invision/AP

Schauspielerin Jamie Lee Curtis mit dem Oscar für die beste Leistung als Nebendarstellerin. Jordan Strauss/Invision/AP

Klassische Eleganz: Lady Gaga kommt zur Oscar-Verleihung in einem Outfit von Atelier Versace. Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Bei ihrem Auftritt verzichtet Lady Gaga auf jeden Glamour. T-Shirt und Jeans reichen der Pop-Sängerin, als sie den Song «Hold My Hand» performt. Chris Pizzello/Invision/AP

Einen Oscar hat Brendan Gleeson nicht gewonnen, dafür aber gab es einen Kuss von Lady Gaga. Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

Bester internationaler Film: Regisseur Edward Berger mit seinem Oscar für «Im Westen nichts Neues». Jordan Strauss/Invision/AP

Der Science-Fiction-Actionfilm von Daniel Kwan und Daniel Scheinert erzählt von der Betreiberin eines Waschsalons, die sich durch mehrere Paralleluniversen kämpft. Der Film holte insgesamt sieben Auszeichnungen, darunter für die beste Regie. Schauspielerin Michelle Yeoh gewann den Oscar als beste Hauptdarstellerin.

Schauspieler Brendan Fraser bekam den Oscar als bester Hauptdarsteller. In „The Whale“ von Darren Aronofsky spielt der 54-Jährige einen stark übergewichtigen Mann, der sich seiner Teenager-Tochter wieder annähern will.

Deutscher Oscar-Gewinner schreibt Filmgeschichte

Mit seinen vier Auszeichnungen geht „Im Westen nichts Neues“ in die deutsche Filmgeschichte ein. Der Film ist erst das vierte Werk aus Deutschland, das den Oscar als bester internationaler Film holt - nach „Das Leben der Anderen“ (2007), „Nirgendwo in Afrika“ (2003) und „Die Blechtrommel“ (1980). Regisseur Berger bedankte sich bei seinem Team und seiner Familie: „Oh Gott, das bedeutet uns so viel.“

Sein Film beruht auf dem gleichnamigen Roman von Erich Maria Remarque und erzählt vom Grauen des Ersten Weltkriegs. Der Film war insgesamt neun Mal nominiert und das erste deutsche Werk, das auch in der Kategorie „Bester Film“ vorgeschlagen war.

Der Film „Everything Everywhere All at Once“ war mit insgesamt elf Nominierungen als Favorit ins Rennen gegangen und gewann am Ende unter anderem auch für das beste Originaldrehbuch. Auch zwei weitere Schauspielpreise gingen an das Filmteam: Jamie Lee Curtis wurde als beste Nebendarstellerin geehrt, Ke Huy Quan als bester Nebendarsteller.

Der Preis für das beste adaptierte Drehbuch ging an Sarah Polley für „Women Talking“. Fürs Maskenbild wurde das Team von „The Whale“ ausgezeichnet, die Auszeichnung für visuelle Effekte ging an das Team von „Avatar: The Way of Water“ und der Blockbuster „Top Gun: Maverick“ wurde für die beste Tongestaltung ausgezeichnet. Der Oscar für das beste Kostümdesign wurde an Ruth Carter für „Black Panther: Wakanda Forever“ verliehen.

Moderiert von Jimmy Kimmel

Die Verleihung der 95. Academy Awards wurde von Jimmy Kimmel moderiert, der während des Abends auch auf den Eklat vom vergangenen Jahr anspielte. „Also wir haben strenge Richtlinien“, verkündete Kimmel zu Beginn des Abends. Wenn diesmal jemand gewalttätig werde - bekomme er den Oscar für den besten Darsteller.

Im vergangenen Jahr hatte Hollywoodstar Will Smith den Moderator Chris Rock wegen eines Gags über seine Frau geohrfeigt und wurde dennoch mit einem der wichtigsten Preise ausgezeichnet, dem Hauptrollenpreis für seine Darstellung im Drama „King Richard“.