Berlin - Am 23. Februar 2022 sagte der weltbekannte Schriftsteller und russische Dissident Viktor Jerofejew im Gespräch mit der Berliner Zeitung einen Tag vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine voraus, dass Putin die gesamte Ukraine einnehmen will. Nun, nach über zwei Monaten Krieg, treffen wir Jerofejew im Garten des brandenburgischen Schlosses Wiepersdorf, wo ihn die die gleichnamige Kulturstiftung nach seiner Flucht aus Russland mit seiner Familie aufgenommen hat. Wir sprechen mit ihm über Putins Pläne, die Gefahr einer nuklearen Eskalation, die Ukraine und Europa.

Berliner Zeitung: Herr Jerofejew, das letzte Mal haben Sie mit uns kaum 24 Stunden vor Putins Überfall auf die Ukraine gesprochen. Entspricht das, was seither passiert ist, dem, was Sie erwartet hatten?

Viktor Jerofejew: Nicht in den Details, aber dieser brutale Angriffskrieg hat mich nicht überrascht. Es ist traurig, weil es um zahllose Menschenleben geht. Aber im Grunde ist das Ganze recht vorhersehbar. Wie bei den Rowdys auf den Hinterhöfen, da wo Putin herkommt, nimmt er sich mit Gewalt das, was er haben will. Und wenn er es nicht sofort kriegt, versucht er es mit immer mehr Gewalt zu bekommen. Ich glaube auch nicht, dass er vor einem Atomwaffeneinsatz zurückschrecken würde. Ihm gefällt der Hinterhof nebenan nicht, also schlägt er zu. So muss man sich das vorstellen, was in Putins Kopf abläuft. Es ist unglaublich primitiv.

Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie an den Krieg denken?

Dass der Krieg auch zeigt, dass wir als Menschheit lange nicht so weit sind, wie wir manchmal denken. Geld, Bildung, Demokratie und so weiter können diese Dinge nicht aufhalten, weil sie die unperfekte menschliche Natur mit ihrer Gewalttätigkeit und auch Primitivität nicht ausschalten können. Das sieht man nicht nur in Russland. In den USA hat ja bis vor kurzem ebenfalls ein ganz besonderer Idiot regiert. In Frankreich hat Marine Le Pen 41 Prozent der Wähler überzeugt. Die Leute wählen dumme Populisten in die wichtigsten Ämter, schreckliche Zeiten sind das. Der Krieg ist nur ein Teil davon, es läuft derzeit noch viel mehr schief.

In seiner Rede zum 9. Mai hat Putin keine weiteren Drohungen ausgesprochen. Wie haben Sie diese Rede wahrgenommen?

Ich würde da nicht zu viel hineininterpretieren. Putins Image ist zwar angekratzt, weil er zu lange für die Ukraine braucht und viele russische Soldaten sterben, aber gleichzeitig ist er sehr glücklich mit dem Krieg.

Wie kann das sein?

Er liebt es, im Krieg zu sein, zu kämpfen. Siegen ist für Putin das Allerwichtigste und er glaubt daran, dass er den Krieg gewinnen kann. Außerdem stehen die Russen weiter hinter ihm und dem Krieg in der Ukraine. Er hat keinen Grund, jetzt ernsthaft zu deeskalieren und fühlt sich zu allem berechtigt. Das ist verrückt angesichts der Zahl an Soldaten, die schon gestorben sind. Aber ein Menschenleben zählt in einem historischen Krieg nicht viel. Und als solchen sieht Putin diesen Konflikt. Im Zweiten Weltkrieg nahm Stalin hier in Brandenburg ganz in der Nähe den Tod von Hunderttausenden Soldaten in Kauf, weil er Berlin schneller erreichen wollte als die Amerikaner. So ähnlich denkt Putin auch heute. Auf russische Verluste und unaufgeregte Reden sollte man nicht zu viel geben.

Es ist schwer zu glauben, dass die Bevölkerung auch nach den Sanktionen geschlossen hinter Putin steht.

Ich glaube, auch hier macht man sich in Europa etwas vor. Manchmal wird so getan, als okkupiere der Kreml Russland und bevormunde die Bevölkerung. Das ist falsch. Die Russen stehen hinter Putin, weil sie sich mit ihm identifizieren, vielleicht mehr als mit jedem anderen Politiker bisher. Was die Sanktionen betrifft: Ich glaube, vielen ist nicht klar, in welchen Zuständen die Russen schon vor den Sanktionen lebten, gerade auf dem Land. Vierzig Millionen haben ein Plumpsklo im Hinterhof und keine richtig funktionierende Elektrizität. Sie protestieren nicht dagegen. Diese Menschen können sich weder informieren noch ändern sie durch Sanktionen ihre Meinung über den Präsidenten.

Aber es sterben doch viele Russen. Muss Putin das nicht rechtfertigen?

Tote und Blutvergießen werden in Russland nicht so bewertet wie in Europa. Bis die Menschen deswegen aufstehen, müsste noch viel passieren.

Wer kann Putin stoppen? Gibt es Leute in seinem vertrauten Kreis, die dazu in der Lage sind?

Nur das Militär, das ist die einzige Möglichkeit. Ich glaube, seine Vertrauten hätten zu viel Angst selbst für Kriegsverbrechen vor Gericht zu landen, um ihn zu stoppen. Die Armee aber bekommt selbst mit, wie viele an der Front sterben. Auch viele Generäle sind schon umgekommen. Und sie wissen eines: Von Putin werden sie zu den Schuldigen einer Niederlage in der Ukraine erklärt werden. Sie haben einen echten Anlass, sich ihm zu widersetzen.

Sie sagen, Europa versteht Russland nicht. Wie meinen Sie das?

Die Europäer haben sich jahrelang etwas vorgemacht. Sie sind in der Lage, mit anderen autokratischen Regimen angemessen zu verhandeln und umzugehen, denn woanders ist es für sie nicht so schlimm, wenn Demokratie und Menschenrechte nicht viel zählen. Aber bei Russland sind sie schockiert und wollen es einfach nicht wahrhaben, dass das auch in Europa oder zumindest am Rande Europas der Fall ist. Es ist aber so. Das führt auch dazu, dass man die Gewaltbereitschaft Putins ein ums andere Mal verkannt hat.

Wie bewerten Sie das bisherige Verhalten Europas?

Europa war zu langsam. Man rennt den Geschehnissen hinterher wie einem weit entfernten Zug. Manche rennen ziemlich schnell, andere kommen kaum vom Fleck. Deutschland ist irgendwo dazwischen. Europa insgesamt hat viel zu spät verstanden, was in der Ukraine bevorsteht, den Ukrainern nicht zugehört und sie schlicht nicht ernst genommen. Es hat sie unterschätzt. Ukrainer sind für die EU lange nur billige Arbeitskräfte gewesen. Man hat nicht erkannt, auf welch gutem Weg sich dieses Land befindet, und jetzt ist es zu spät.

Noch können wir der Ukraine helfen. Aber wie tun wir das, ohne in eine nukleare Eskalation zu stolpern?

Wirklich helfen können der Ukraine nur die USA und China. Die Hilfe Deutschlands, aber auch aus Europa ist für den Kriegsausgang nahezu irrelevant. Die USA können mit Waffen und Informationen helfen und China mit Dialog zu Russland. Das ist das Dreieck, in dem dieser Konflikt gelöst werden kann.

imago/ITAR-TASS Zur Person Der Schriftsteller Viktor Wladimirowitsch Jerofejew wurde 1947 in Moskau geboren. Er wuchs in Paris auf. Nach seiner Rückkehr in die UdSSR studierte er Literatur und Sprachwissenschaft an der Lomonossow-Universität in Moskau. Er lebt in Russland, wo er sich in Interviews und Schriftstücken immer wieder kritisch zu Putin und der Politik der russischen Regierung äußert.

Aber auch hier stellt sich die Frage einer nuklearen Eskalation des Konfliktes. Denken Sie, dass Putin so weit gehen würde?

Er wird davor nicht zurückschrecken, er hat keine Angst davor. Der Typ hat keinen Sinn für Angst. Das große Dilemma dieses Krieges ist doch: Wenn die Ukraine diesen Krieg zu gewinnen droht, wird Putin das nicht akzeptieren können. Er würde die Ukraine mit nuklearen Waffen angreifen. Da bin ich mir fast sicher. Wahrscheinlich wird er noch eine Bombe in der baltischen See abwerfen, einfach nur um einzuschüchtern.

Sie glauben, er könnte nicht akzeptieren, diesen Krieg zu verlieren?

Nein, das wird er nicht. Das Problem ist, dass die Ukrainer den Krieg nach allem, was bisher geschehen ist, nun gewinnen wollen. Es wird nicht einfach, hier einen Mittelweg ohne Eskalation zu finden.

Könnte Putin nicht sagen, dass er nur den Donbass wollte, den Krieg für beendet erklären und das Ganze als Sieg verkaufen?

Wenn er nur den Donbass sichern wollte, hätte er das doch längst tun können. Er wird den Landstreifen über Charkiw, Cherson und Odessa bis nach Moldawien nicht hergeben. Aber die Frage nach Sieger und Verlierer wird entscheidend sein. Diese Unterscheidung kann in diesem Fall über einen weiteren Verlauf der Eskalation entscheiden. Putin kommt es sehr darauf an, vor der Weltgemeinschaft als Sieger wahrgenommen zu werden.

Ist es angesichts der von Ihnen angenommenen drohenden nuklearen Eskalation überhaupt richtig, die Ukraine auch aus Deutschland mit Waffen zu unterstützen?

Ja, damit die Ukraine aus einer starken Position an Friedensverhandlungen teilnehmen kann, wenn es so weit ist. Das geht nur mit starken, einschüchternden Waffen. Aber man darf hier eine starke Position bei Friedensverhandlungen nicht mit einem Sieg über Russland verwechseln. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge.

China scheint Russland nicht mehr zu unterstützen, und nun distanziert sich sogar Lukaschenko von dem Krieg. Verliert Putin gerade seine Verbündeten?

Lukaschenko ist nicht Putins Verbündeter. Er ist von ihm abhängig, aber er ist nicht sein Freund. Er hat gesagt, dass der Krieg zu lange andauert. Er hat Sorge, dass der Konflikt zu Ungunsten Putins endet und will nicht als sein Komplize wahrgenommen werden. Er wendet sich langsam Europa zu. Und im Krieg können auch so furchtbare Typen wie Lukaschenko wichtig sein im Kampf gegen Putin. Aber noch mal: Ich glaube nicht daran, dass Putin diesen Krieg verlieren wird.

Sie hoffen also, dass man den Krieg stoppen kann, bevor es zu einer nuklearen Eskalation kommt, und man beide Seiten an den Verhandlungstisch bekommt. Aber wie könnte ein Friedensabkommen aussehen?

Wie das genau aussieht, kann man noch nicht sagen. Putin wird, wenn er merkt, dass seine Armee den westlichen Waffen unterlegen ist, einen Zeitpunkt finden, um zu sagen, dass das, was er bisher erobert hat, genug ist. Er hat Mariupol fast eigenommen und den für ihn wichtigen Korridor zur Krim geschaffen. Vielleicht ist dann der Zeitpunkt gekommen, zu dem er behaupten wird, gewonnen zu haben. Dann wird er vielleicht ein anderes Mal versuchen, sich mehr von der Ukraine zu holen.

Wie sind Sie eigentlich aus Russland rausgekommen?

Ziemlich problemlos, über Finnland. An der Grenze musste ich sechs Stunden mit der finnischen Grenzpolizei diskutieren, weil sie mich nicht reinlassen wollten, aber letztlich ging es.

Sie kennen Putin persönlich, haben ihn häufig getroffen. Gerade am Anfang des Krieges gab es viel Spekulation über seine psychische Gesundheit. Denken Sie, dass er noch klar denken kann?

Oh ja, es geht ihm gut. Europa denkt, Putin sei verrückt und andersherum. Nein, er ist rational und kann klar denken.

Denken Sie, die Russen glauben an die Erzählung der Denazifizierung der Ukraine?

Ja, das glauben sie. Sie glauben, dass Selenskyj von Neonazis umgeben ist, und dass er schwach und böse ist, weil er als Jude Neonazis folgt.

Und Putin?

Er glaubt auch daran, aber auf eine andere Weise. Er glaubt daran, das Russische Reich oder eine neue Sowjetunion zu erschaffen, und dafür ist ihm jedes Mittel recht. Ohne die Ukraine gibt es keine Sowjetunion, und dann muss man eben Gründe finden, sie zu überfallen und einzunehmen. Mit der Eroberung der Ukraine hätte er in seinen Augen schon Historisches erreicht und wäre sehr dicht an einer solchen neuen Sowjetunion. Als nächstes wäre dann wahrscheinlich Kasachstan dran.

Sie glauben also, er wird es nicht bei diesem Krieg belassen?

Es kommt darauf an, wie es in der Ukraine weitergeht. Die russische Arme ist nicht stark genug, um an zwei Fronten zu kämpfen. Aber wenn er den Ukraine-Krieg vollständig gewinnt und die ganze Ukraine einnimmt, was ich für unwahrscheinlich halte – ja, dann würde er weitermachen. Er träumt davon, die Gebiete zurückzubekommen, die nach dem Krieg zur Sowjetunion gehörten und neben China und den USA ein dritter großer Machtblock zu werden. Europa zählt für ihn gar nicht als echter Widersacher. Er hasst und verachtet Europa.

In unserem letzten Gespräch haben wir auch über Ihr Buch „Der Große Gopnik“ gesprochen. Sind Sie damit fertig geworden?

Nein, ich brauche noch ungefähr zwei Wochen. In dem Buch geht es um mein Leben und das des russischen Präsidenten. Es kann nicht ohne den jetzigen Krieg enden, deswegen muss ich noch einmal ran. Ich wurde einmal gefragt, ob ich gerne mit Putin tauschen würde, um selbst Diktator Russlands zu sein.

Und?

Nein. Sehen Sie, Putin ist ständig von diesen folgsamen dummen Menschen umgeben. Es muss furchtbar sein, sich immer nur mit denen zu unterhalten. Ich beginne gerade noch ein neues Buch, das „Russische Schuld“ heißen wird. Es wird darum gehen, wer die Schuld dafür trägt, was in den letzten Jahrzehnten in Russland passiert ist.

Was meinen Sie?

Die Schuld für diese ganze Gewaltbereitschaft, für die rückständige Einstellung zu Menschenrechten und Demokratie. Aber auch zu dem Wert menschlichen Lebens und zur Vernunft an sich.

Haben Sie schon eine Theorie?

Noch keine ausgereifte. Ich glaube, dass das ein bisher wenig analysiertes Problem ist. Die Frage ist, wie es nach diesem Krieg weitergehen kann, wie auch Europa mit Russland umgehen muss. Europa muss endlich der Realität ins Auge blicken, dass Russland nicht demokratisch und nach den Menschenrechten handeln wird, nur weil es teilweise in Europa liegt. Der Umgang mit Russland muss so ähnlich aussehen, wie der mit China oder dem Iran. Der Unterschied ist nicht besonders groß.

Vielen Dank für das Gespräch.

