7 längst vergessene Promi-Paare: Was, die waren mal zusammen?!

Es gibt prominente Paarungen, die schreiben sich einem auf ewig ins Gedächtnis. Dass Brad Pitt mal mit Angelina Jolie und davor mit Jennifer Aniston und Gwyneth Paltrow zusammen war, das haben die meisten noch im Kopf. Oder Bruce Willis und Demi Moore, Dieter Bohlen und Verona Feldbusch, Selena Gomez und Justin Bieber – wie könnte man diese Paare vergessen? Auch wenn die Beziehungen teils schon Jahrzehnte zurückliegen, erinnert man sich sofort.

Doch gerade weil die Promis gern in Rekordgeschwindigkeit die Partner wechseln, kann man schon mal den Überblick verlieren – und die eine oder andere Beziehung vergessen. Manche Liebelei hatten wir auch gar nicht auf dem Schirm. Höchste Zeit für einen Quick Reminder in sieben Akten.

1. Oliver Pocher und Annemarie Warnkross

Der Comedian Oliver Pocher lebt heute mit seiner Ehefrau Amira und den zwei kleinen Söhnen in Köln. Doch Kenner wissen: Da war noch mehr, schließlich hat der Moderator nie nur mit seinen Sprüchen und den Sticheleien gegen Influencerinnen von sich reden gemacht, sondern auch mit einer Reihe von Beziehungen zu bekannten Frauen.

Viele werden sich noch an die Ehe mit Schmuckdesignerin und Boris-Becker-Ex Alessandra Meyer-Wölden erinnern, oder an die Beziehungen Pochers zur ersten RTL-Bachelorette Monica Ivancan und der Tennisspielerin Sabine Lisicki. Aber dass Pocher in sehr jungen Jahren mal mit einer gewissen Annemarie Warnkross liiert war, ist in Vergessenheit geraten. Ist ja auch schon verdammt lang her: Von 2002 bis 2004 waren der Comedian und die„ taff“-Moderatorin ein Paar.

2. Wayne Carpendale und Yvonne Catterfeld

Nicht nur Oliver Pocher, auch seine Ex Annemarie Warnkross ist längst anderweitig liiert. Heute heißt sie Annemarie Carpendale, schließlich ist die Fernsehmoderatorin seit 2013 mit Schauspieler Wayne Carpendale verheiratet. Im Mai 2018 kam ihr gemeinsamer Sohn Mads zur Welt.

Galten als deutsches Promi-Traumpaar: Yvonne Catterfeld und Wayne Carpendale. Mathias Krohn/Eventpress/imago

Auch vorher hatte der Sohn von Schlagersänger Howard Carpendale eine prominente Partnerin. Von 2004 bis 2007 war er mit Sängerin Yvonne Catterfeld zusammen, die damals gerade erst mit dem von Dieter Bohlen produzierten Rührstück „Für dich“ den musikalischen Durchbruch in Deutschland geschafft und ihre Rolle der Julia Blum bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ hinter sich gelassen hatte.

3. Otto Waalkes und Claudia Effenberg

Sagen Sie jetzt nicht, dass Sie das wussten: Der bekannteste ostfriesische Blödelbarde und eine sehr namhafte deutsche Fußballergattin waren mal eine Zeitlang verbandelt. Otto Waalkes und Claudia Effenberg sollen sogar Hochzeitspläne geschmiedet haben, bevor sie sich trennten.

Dass Stefan Effenbergs spätere Gattin dem 17 Jahre älteren Komiker mal den Kopf verdrehte, erzählte Waalkes 2008 freimütig der Bild-Zeitung: „Ja, ich habe mal mit Claudia Effenberg gerüsselt. Es war 1986 und und wir waren soo verliebt. Wir planten sogar zu heiraten und viele kleine Ottis zu zeugen.“ Effenberg, die damals noch auf den Namen Claudia Köhler hörte und gerade als Model entdeckt worden war, sei damals 20 gewesen, er 38. Kennengelernt habe man sich in der Münchner Disco P1 – in der ja noch viele andere, längst vergessene Liebschaften ihren Anfang nahmen.

4. Brad Pitt und Juliette Lewis

Bei Brad Pitt und seinen Partnerinnen kann man schon mal den Überblick verlieren. Der zweifache Oscar-Preisträger verliebte sich nicht nur in seine Kolleginnen Gwyneth Paltrow, Jennifer Aniston und Angelina Jolie. Von 1990 bis 1993 war er auch mit Juliette Lewis liiert, die er bei den Dreharbeiten zum Fernsehfilm „Zum Sterben viel zu jung“ kennengelernt hatte und mit der er auch für „Kalifornia“ vor der Kamera stand.

Cool couple: Brad Pitt und Juliette Lewis. imago

Zu Beginn ihrer Beziehung war Pitt 27 Jahre alt, Lewis gerade mal 17. Doch schien die spätere „Natural Born Killers“-Ikone einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Style des Schauspielers gehabt zu haben – beide zeigten sich gern sympathisch-abgerockt. Auch Pitt hinterließ offenbar einen nachhaltigen Eindruck: Am 51. Geburtstag ihres Ex postete Juliette Lewis bei Instagram ein Pärchenbild aus der Vergangenheit.

5. Tom Cruise und Cher

Jeder erinnert sich, dass Tom Cruise mal mit Nicole Kidman zusammen war, oder mit Katie Holmes. Auch seine erste Ehefrau Mimi Rogers ist vielen noch ein Begriff, oder seine Liaison mit Schauspielerin Penélope Cruz. Dass der „Top Gun“-Star und Scientologe aber in den Achtzigern mal was mit Cher hatte, ist weniger bekannt.

Cruise war damals 22 Jahre alt, die Sängerin 38. Jahrzehntelang verloren beide kein Wort über ihre Liebesbeziehung, die zwischen 1985 und 1986 für einige Monate angedauert haben soll. Erst 2008 bestätigte Cher die Liaison bei Oprah Winfrey: Cruise habe damals noch kein Geld gehabt und sei „ein schüchterner Junge“ gewesen. Sie hätten sogar zusammen gewohnt. „Er war so wunderbar. Und ich war so verrückt nach ihm“, erinnerte sich die Sängerin und Schauspielerin in der Talkshow.

6. Nick Carter und Paris Hilton

Nick Carter sorgte in den Neunzigern als Backstreet Boy für Kreischalarm, Tinnitus und zahlreiche gebrochene Mädchenherzen. 2002 veröffentlichte er sein erstes Soloalbum, konnte damit aber im Gegensatz zu anderen Boyband-Kollegen wie Justin Timberlake keine wirklichen Erfolge erzielen.

Keine Feier ohne Meier: Nick Carter und Paris Hilton 2004 bei der Golden Globes After Party in Beverly Hills. imago

Im Gespräch blieb Carter dennoch, wozu seine Beziehung mit der illustren Hotelerbin Paris Hilton maßgeblich beitrug. Sie währte nicht lang, nur von 2003 bis 2004, aber sie ging unter die Haut. Das in dieser Zeit entstandene „Paris“-Tattoo ließ sich Nick Carter später mit einem Totenkopf und dem Schriftzug „Old habits die hard“ überdecken.

7. Ryan Gosling und Sandra Bullock

Auch Ryan Gosling ließ schon etliche Frauenherzen höher schlagen. Mittlerweile lebt der kanadische „La La Land“-Star schon lange in einer Beziehung mit seiner Schauspielkollegin Eva Mendes, mit der er zwei gemeinsame Töchter hat.

Doch viel früher, von 2002 bis 2003, war Gosling auch mal mit seiner 16 Jahre älteren Berufsgenossin Sandra Bullock zusammen, die er bei den Dreharbeiten zu „Mord nach Plan“ kennengelernt hatte. Auch wenn das Traumpaar-Potenzial groß war, zerplatzte die Hollywood-Liebe schnell: Die Beziehung hielt gerade mal sieben Monate.