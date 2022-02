Adele, 33, hatte zuletzt einigen Ärger. So musste die britische Sängerin ihre Konzertreihe in Las Vegas verschieben und entschuldigte sich dafür aufgelöst bei ihren Fans. Nun war aber wieder Zeit für Freudentränen: Bei den Brit Awards räumte Adele am Dienstagabend in London die Preise für das beste Album des Jahres, den besten Song („Easy On Me“) und den „Artist Of The Year“-Award ab.

Verlobung mit Rich Paul? Spekulationen um Ring am Finger

Die Veranstalter hatten erstmals auf geschlechtsspezifische Kategorien verzichtet. Dazu sagte Adele unter dem Kreischen der 20.000 Zuschauer, sie verstehe, warum der Name des Preises geändert wurde, aber sie „liebe es wirklich, eine Frau und eine weibliche Künstlerin zu sein“. Das neue Prozedere war auch dem Moderator Mo Gilligan eine Anmerkung wert: „Dass es nur noch eine Kategorie gibt, fanden alle gut, bis die Männer festgestellt haben, dass sie gegen Adele antreten müssen.“

Die erstmals 1977 vergebenen Brit Awards sind der prestigeträchtigste Preis der britischen Popmusik und in etwa mit dem amerikanischen Grammy vergleichbar. Die Preisträger werden unter starker Beteiligung der Plattenfirmen bestimmt, was immer wieder zu hitzigen Diskussionen führt. Doch zuletzt stritt man eher über die Entscheidung der Veranstalter, nur noch geschlechtsneutrale Kategorien zu vergeben.

Die Entscheidung fiel im vergangenen November: Statt einer besten weiblichen Künstlerin und eines besten männlichen Künstlers werde es jeweils nur noch eine einzige Kategorie für nationale und internationale Solo-Musikschaffende geben. Der Preis solle sich ausschließlich auf die Musik und das Werk der Ausgezeichneten beziehen, und nicht darauf, wie sie sich identifizierten oder wie andere sie sähen, hieß es zur Begründung. Die Show solle damit „so inklusiv und relevant wie möglich“ sein.

Die britische Kulturministerin Nadine Dorries hatte die Entscheidung damals „traurig“ genannt und die Sorge geäußert, dass Frauen auf diese Art und Weise nicht „fair repräsentiert“ werden könnten. Dies traf nun zumindest in Adeles Fall nicht zu.

Bleibt noch die Frage nach dem auffälligen Klunker, den die Sängerin bei der Preisverleihung am linken Ringfinger trug. Steht da etwa eine Verlobung mit ihrem neuen Freund, dem Sportagenten Rich Paul ins Haus? Eventuell ist ja bei einem Talkshow-Auftritt mehr zu erfahren: Adele soll in der am Freitag ausgestrahlten BBC-Sendung „The Graham Norton Show“ interviewt werden.

Die Sängerin war seit 2011 mit dem Geschäftsmann Simon Konecki zusammen, 2012 wurde der gemeinsame Sohn Angelo geboren. Nach fünfjähriger Verlobungszeit bestätigten Adele und Konecki im März 2017, dass sie geheiratet hatten. Im April 2019 gab ihr Management bekannt, dass sich das Paar getrennt habe. Bei den Brit Awards widmete Adele ihre Auszeichnung für das „Album des Jahres“ ihrem Sohn, „und Simon, seinem Vater. Denn dieses Album war unsere gemeinsame Reise, nicht nur meine“.

Auf ihrem vierten Studioalbum „30“, das im November herauskam, hatte Adele unter anderem auch ihre Scheidung verarbeitet. Im Gespräch mit dem Radiosender Sirius XM hatte sie im vergangenen Jahr betont, dass sie bereit wäre, ein zweites Mal vor den Traualtar zu treten. „Ich bin definitiv wieder offen für die Ehe. Das Gefühl, das ich hatte, als ich verheiratet war, war das sicherste Gefühl, das ich je in meinem Leben hatte.“