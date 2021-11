Berlin - Wer mit einer geheimnisvollen „30“ auf ein paar Hauswänden die sozialen und alle anderen Medien zum Überschäumen bringt, kennt seine Leute. Okay, die Wände, auf denen Anfang Oktober Popsängerin Adele den Titel ihres nunmehr vierten Albums projizierte, gehörten unter anderem dem Kolosseum, dem Louvre und dem Empire State Building, auf denen halt nicht jeder werben darf. Aber dass alle Welt die kryptische Kampagne sogleich entziffern konnte, zeigt natürlich, dass die 33-jährige Londonerin zur Marke geworden ist. Bemerkenswerterweise gelang ihr der irre Erfolg mit nur drei Alben – gut 60 Millionen Verkäufe, 15 Grammys seit 2009 und ein Oscar für den Bond-Song „Skyfall“ – durch Zurückhaltung, nicht nur im klugen Gesang ihrer großen Stimme.

Adele lädt zum Mitleiden ein – verführerisch wie sonst niemand

Adele hat von Beginn an den altmodischen mütterlichen Rat befolgt und sich rar gemacht, kaum Twitter oder Instagram, seltenste Interviews, und sie flutet die Streaming-Dienste auch nicht mit Vorabsingles – sie kontrolliert straff ihren Output. Gerade drum wirkt natürlich, was sie sagt und singt, besonders echt und nah – sie ist die beste Freundin, die immer mal vorbeischaut und dann allen alles erzählt, wie es mit der Liebe so steht, mit dem Trinken und der Linie und so.

Selten postet sie auch mal – vor einem Jahr – ein peinliches Bild aus Jamaika, worauf sie mit Bantu-Knoten im Haar aussieht wie Lieschen Müller in Kolonialferien. Meist jedoch lädt sie zum Mitleiden ein, an Krisen der Beziehung, die alle kennen, wie zu dem toxischen Lover, der sie auf dem schmerzens- und soulreichen Hitalbum „21“ von 2014 quälte. Nur wenigen fiel auf, dass sie sich drei Jahre später auf „25“ über den gleichen Mistkerl beschwerte wie zuvor – obwohl sie längst glückliche Mutter war und mit dem Kindsvater Simon Konecki zusammen. Aber Glück ist eben nicht so spannend.

Nun hat sie sich scheiden lassen, und das betratscht sie mit uns auf „30“, dem neuen Album, das am Freitag erscheint. Auf der Vorabsingle „Easy On Me“ übernimmt sie die Verantwortung: Es lag an ihr, nicht an ihm, meint sie ungefähr, sie sei nicht reif genug gewesen. Natürlich brach der Song wieder jede Menge Rekorde, bis zur absurden Kategorie der meisten Alexa-Abfragen.

Ihr erstes Interview seit 2016 erschien nicht in einem Musikblatt oder Feuilleton, sondern in der Novemberausgabe der britischen Vogue, der sie alles erzählt. „Ich muss mich erst wieder daran gewöhnen, berühmt zu sein – was ich berühmterweise nicht mag“, sagt sie. Es klappt dann aber ganz gut. Für die 18-seitige Titelgeschichte hat sie Megafotograf Steven Meisel ultraglamourös inszeniert, mit windgezaustem Brigitte-Bardot-Vintage-Haar, gekleidet in ausnahmslos jedes Premiumprodukt, das die Haute Couture aufzubieten hat.

Der Starreporter des Modemagazins hastet ihr – „ein bisschen Greta-Garbo-mäßig“ – durch eigens für sie geöffnete Museen und geheime Nobelhotelbars in New York hinterher und staunt über den Hofstaat, der ihr Schläppchen gegen unbequeme High Heels hinterherträgt. Im Gespräch gibt sie auch Einblick in die Arbeit, zum Beispiel an „21“, mit 30 Millionen Einheiten das bestverkaufte Album des Jahrhunderts: „Ich war besoffen wie ein Furz, als ich es aufnahm und erinnere mich nur, dass ich wirklich traurig war“, erzählt sie, während der Interviewer vor „ihrem himmlischen, unveränderten Akzent“ in die Knie geht.

Adele kann fluchen wie ein Bierkutscher: Sie kommt von der Straße

Adele wurde 1988 im Norden Londons, in Tottenham, geboren, wuchs aber weitgehend im südlichen Lambeth auf. Der Vater ließ die Familie früh im Stich, sie lebte allein mit der Mutter, bis sie 2006 die renommierte BRIT School – wo auch Amy Winehouse, eins ihrer Vorbilder, geschult wurde – abschloss und kurz darauf schon für die ersten Singles einen Brit Award und den Grammy mitnahm.

Ihr Cockney ist so dick, dass es nach ihrem Umzug nach L.A. manche US-Sender für nötig hielten, ihre Interviews zu untertiteln. Er gehört so kunstvoll und, muss man sagen, auch sympathisch ins Bild, wie die Gewohnheit, zu fluchen wie ein Bierkutscher – man kann, so die Botschaft, die Frau aus den Straßen Londons holen, aber nicht die Straßen aus der Frau.

dpa/Simon Emmett/Columbia Records Adele liefert ein perfektes Album ab, nur einmal gibt es ein unschön gospelndes Gejammer.

Das gilt auch für Kapitel „30“. Es hakt die ganz normalen Stationen nach der Scheidung ab, „Selbstzerstörung, Selbstreflektion, Selbsterlösung“, vertraut sie uns per Vogue an. Was ist, wenn nach dem kathartischen Bar-Besuch die „hangxiety“, ihre Mischung aus Angst und Kater, einsetzt? Wie erkläre ich es dem Kind? Wie geht das gleich nochmal mit dem Daten? Und warum sind die Typen so doof? Auch im Interview gelingt es ihr, so kumpelnd vom Alltag der Single Mom zu erzählen, dass einem die kleinen Unterschiede kaum auffallen. Dreimal am Tag gibt sie sich dem personalbetreuten Work-out hin, „was vielleicht nicht jede kann“, glaubt sie. Das habe indes nichts mit irgendwelchen Idealen zu tun, sie fühle sich jetzt einfach besser als zu Plus-Size-Zeiten, selbstbewusst schlank.

Das Album ist übrigens gut. Aber das wussten wir schon vorher

Das Dating-Problem kommt wiederum auch daher, dass sie sich eben nur „mit einem arschvoll Bodyguards bewegen kann“. Und das Anwesen aus drei Häusern in der Gated Community von Beverly Hills hätte sie sich, Grund für den Umzug, in London nie leisten können – Gentrifizierung, kennen wir alle. In einem der Häuser lebt ihr „wunderbarer“ Ex, der sich auch um das Kind kümmert und Raum für die neue Liebe schafft, den Spielervermittler Rich Paul, der Superstars wie LeBron James repräsentiert.

Das Album ist übrigens sehr gut. Der nüchterne Vorgänger „25“ litt an einer gewissen Leere, sie habe ein wenig zu sehr ans Publikum gedacht, erklärt sie – es klang wie Instantrepertoire für die diversen Voice-of- und Superstar-Ermittlungen. „30“ erinnert eher an das hübsche „21“ und seinen etwas raueren, beiläufigeren Country Soul. Nur hat sie es zum Teil sehr eindrucksvoll erweitert. Neben den bisherigen Produzentenfreunden, Hochkarätern wie Greg Kurstin und Max Martin, ist mit Inflo auch ein Vertreter der jüngeren Londoner Szene dabei.

So gibt es chic zeitgemäße Neo- und Country-Soul-Songs neben typisch pianoschweren Adele-Balladen und auch orchestrale Broadway- und Brill-Building-Motive zwischen Judy Garland und Carole King. Und ein unschön gospelndes Gejammer, in dem sie vergisst, dass ihre eigentliche Kunst nicht allein in der tollen Stimme, sondern auf deren klugem Ausdruck beruht. Und Kontrolle.

Aber es ist, wie der Guardian schon zum letzten Album meinte, seltsam wurscht, ein Adele-Album zu besprechen. Wie ja schon das private Marketing erklärt, kehrt sie nicht als Star zurück, sondern als BFF von 30 Millionen Freunden, um gemeinsam ein bisschen die Herzen auszuschütten.