Amber Heard, 35, ist Mutter geworden. Das teilt uns die Schauspielerin jetzt überraschend per Instagram mit: „Ich freue mich so sehr, mit euch diese News teilen zu dürfen“, teilt sie da ihren 3,9 Millionen Followern mit und postet ein Foto, das sie in seliger Eintracht mit dem Neugeborenen zeigt. Dazu schreibt sie mit einigem Pathos: „Meine Tochter wurde am 8. April 2021 geboren. Ihr Name ist Oonagh Paige Heard. Sie ist der Anfang vom Rest meines Lebens.“

Offenbar kam das Kind dank einer Leihmutter zur Welt

Ihre Geburtsanzeige verbindet Heard mit einer Botschaft. Schon vor vier Jahren habe sie entschieden, ein Kind bekommen zu wollen, schreibt sie, aber zu ihren eigenen Bedingungen: Sie hoffe, dass es irgendwann normal werde, mit einem Baby nicht automatisch auch einen Ring zu wollen. Wie das Magazin Us Weekly außerdem berichtet, kam Oonagh Paige dank einer Leihmutter auf die Welt. Heard selbst schreibt das nicht ausdrücklich, deutet es aber an.

Auf den Fotos ihres Instagram-Accounts jedenfalls war sie bislang nicht mit Schwangerschaftsbauch zu sehen. Jetzt schreibt sie bedeutungsvoll: „Ich habe begriffen, wie radikal es ist für uns Frauen, so über den fundamentalsten Teil unserer Bestimmung zu denken.“ Laut eines Insiders in der New York Post hatte sich Heard schon lange ein Baby gewünscht, dann allerdings erfahren, dass sie selbst keins zur Welt bringen kann … Soweit der branchenübliche Gossip.

Ihr Privatleben will Heard indes schützen, indem sie selbst die Kontrolle darüber habe und diese Nachricht mit ihren Fans teil: „Obwohl ein Teil von mir denkt, dass mein privates Leben keinen etwas angeht, bin ich durch meinen Beruf gezwungen, die Initiative zu ergreifen.“ Schlagzeilen machte Heard zuletzt durch vor einem Londoner Gericht ausgetragenen Rosenkrieg mit ihrem Ex-Mann Johnny Depp, 58. Beide beschuldigten sich dabei gegenseitig der häuslichen Gewalt.

Nach ihrer Scheidung von Depp im Januar 2017 hatte die offen bisexuelle Schauspielerin unter anderen Romanzen mit dem Tesla-Chef Elon Musk, 50, der Schauspielerin Cara Delevingne, 28, sowie dem Kunsthändler Vito Schnabel, 34. Seit Januar 2020 soll sie mit der Kamerafrau Bianca Butti, 39, glücklich zusammen sein.

Der Name von Heards Tochter klingt einigermaßen geheimnisvoll. Denn „Oonagh“ (ausgesprochen: Uh-nah) ist in der irischen Mythologie als goldhaarige Feenkönigin bekannt und bedeutet „die Erste“, „die Einzigartige“ oder „das Lämmchen“. Mit dem Mittelnamen ehrt Heard ihre Mutter Paige, die im Mai 2020 gestorben war.