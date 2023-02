Marilyn Manson: Model zieht Missbrauchsvorwürfe gegen ihn zurück

Das Model Ashley Smithline war die vierte Frau, die im Juni 2021 Klage gegen Marilyn Manson einreichte. Damals sagte sie, sie habe psychischen, sexuellen und körperlichen Missbrauch erlitten in der Zeit, als sie mit dem US-Musiker zusammen war. In ihrer Klage behauptete Smithline, Manson habe sie vergewaltigt, sexuell missbraucht, geschnitten und ausgepeitscht und sie auch „gebrandmarkt“, indem er seine Initialen in ihr Bein geschnitzt habe.

Diese Klage wurde kürzlich von einem Richter abgewiesen, nachdem das Model sich nach dem Weggang ihres Anwalts weder dafür entschieden hatte, sich selbst zu vertreten, noch einen neuen Anwalt einstellte. Sie hätte ihren Anspruch erneut geltend machen können, doch Smithline wählte einen anderen Weg.

Nun behauptet sie in einer eidesstattlichen Erklärung, die sie am Donnerstag beim Los Angeles Superior Court eingereicht hat und die auch dem Magazin People vorliegt, sie sei „manipuliert“ worden, um den Rocker des psychischen, sexuellen und körperlichen Missbrauchs zu beschuldigen.

Smithline führt aus, sie sei von der Schauspielerin Evan Rachel Wood und anderen unter Druck gesetzt worden, mit den Anschuldigungen, die sie jetzt für „falsch“ hält, an die Öffentlichkeit zu gehen. „Ich habe dem Druck von Evan Rachel Wood und ihren Mitarbeitern nachgegeben, Anschuldigungen wegen Vergewaltigung und Körperverletzung gegen [Manson] zu erheben, die nicht der Wahrheit entsprechen“, schreibt sie in der Erklärung, aus der die US-Zeitschrift zitiert. Ein Vertreter von Wood bestritt diese Darstellung gegenüber People.

Evan Rachel Wood („Westworld“) trat die Klagewelle los. Manson verklagte sie daraufhin wegen Verleumdung. Angela Weiss/AFP

Smithline sagt in ihrer neuen Erklärung, dass sie 2010 eine „kurze, einvernehmliche sexuelle Beziehung“ mit Manson hatte. Zehn Jahre später sei sie für ein Treffen von mehreren Frauen kontaktiert worden. Irgendwann habe sie angefangen zu glauben, dass das, was Evan Rachel Wood und Esmé Bianco passiert sei, auch ihr passiert sei.

Marilyn Manson hat die Anschuldigungen gegen ihn stets bestritten

Manson selbst hatte die ursprünglichen Anschuldigungen von Smithline wiederholt zurückgewiesen und erklärt, dass ihre Beziehung – ebenso wie seine Beziehungen zu weiteren Anklägerinnen – einvernehmlich gewesen sei. „Ich habe niemals eine dieser Frauen missbraucht, angegriffen, vergewaltigt, bedroht oder gehandelt, wie sie behaupten“, wird er in Gerichtsdokumenten zitiert.

Evan Rachel Wood und Esmé Bianco waren die prominentesten Stimmen im Fall Marilyn Manson. Der Fall kam ins Rollen, nachdem Wood im Februar 2021 ein Statement auf Instagram veröffentlicht hatte, in dem sie angab, von dem Musiker mehrere Jahre auf multiple Weise missbraucht worden zu sein. Weitere vier Frauen schlossen sich noch am selben Tag Woods Anschuldigungen an.

Manson, der eigentlich Brian Warner heißt, widersprach den Vorwürfen umgehend. Seine Plattenfirma kündigte wegen der Anschuldigungen die Zusammenarbeit mit ihm auf, eine Künstleragentur trennte sich von ihm, auch aus TV-Serien wurde der 54-Jährige nachträglich herausgeschnitten. Lediglich Mansons Ex-Frau Dita Von Teese verteidigte ihn: Die öffentlich gemachten Details passten nicht mit ihren persönlichen Erfahrungen während der sieben Jahre, die sie und Manson ein Paar waren, zusammen.

Waren von 1999 bis 2006 ein Paar: Marilyn Manson und die Tänzerin Dita Von Teese. Imago

Die Schauspielerin Esmé Bianco, die wegen „Körperverletzung, Vergewaltigung und anderer Vergehen gegen die sexuelle Selbstbestimmung“ im Zeitraum zwischen 2009 und 2011 Zivilklage gegen Manson erhoben hatte, erzielte im Januar dieses Jahres einen Vergleich vor Gericht. Beide Parteien einigten sich, den Rechtsstreit beizulegen.

Verschiedene weitere Zivilklagen wurden wegen Verjährung zurückgewiesen. Das Ergebnis der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Los Angeles steht aber weiterhin aus. Und: Erst im Januar hatte eine weitere, heute 44‑jährige Frau eine Zivilklage gegen den Musiker eingereicht. Sie wirft Manson vor, sie im Jahr 1995 nach einem Auftritt an Bord eines Tourbusses zum ersten Mal missbraucht zu haben. Wie die Klägerin angab, war sie damals 16 Jahre alt.