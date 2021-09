Berlin - Diese Kritik kommt überraschend: Immerhin saß Sängerin Alanis Morissette, 47, mit den Machern des Films „Jagged“ lange zusammen, gab für das Projekt unter der Regie von Alison Klayman ausführliche Interviews. Doch nun gefällt der kanadischen Musikerin, die in den Neunzigern mit Songs wie „You Oughta Know“ und „Ironic“ vom Album „Jagged Little Pill“ große Erfolge feierte, das Ergebnis überhaupt nicht.

In einem Statement der Sängerin, das der Nachrichtenagentur AP vorliegt, heißt es: „Ich habe einem Projekt zum 25. Jahrestag des Albums zugestimmt. Ich wurde in ein falsches Gefühl der Sicherheit eingelullt, aber ihre anzügliche Agenda wurde sofort sichtbar, als ich den ersten Schnitt des Films sah. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass unsere Visionen tatsächlich schmerzhaft auseinandergingen. Dies war nicht die Geschichte, die ich zu erzählen zugestimmt habe.“

In den frühen Jahren ihrer Karriere sexuell missbraucht

„Jagged“ soll am 19. November auf HBO ausgestrahlt werden und am heutigen Mittwoch beim Toronto International Film Festival (TIFF) Premiere feiern. Die Doku enthält sensibles Material, Morissette spricht im Film darüber, dass mehrere Männer Sex mit ihr hatten, als sie ein 15-jähriger aufstrebender Popstar in Kanada und noch nicht volljährig war. Die Washington Post hatte zuvor über diesen Abschnitt des Films berichtet.

Imago In den Neunzigern wurde sie zum Megastar: Alanis Morissette 1996 bei einem Konzert in der Berliner Waldbühne.

Sie habe jahrelange Therapie gebraucht, um überhaupt zuzugeben, dass sie ein Opfer gewesen sei, sagt Morissette im Film. Man hätte sie daran erinnern müssen, dass sie 15 gewesen sei: „Du stimmst mit 15 nicht zu. Jetzt denke ich: ‚Oh ja, das sind alles Pädophile. Es sind alles gesetzliche Vergewaltigungen.‘“ Auf wen sie sich bezieht, bleibt unklar; Morissette nennt keine Namen der mutmaßlichen Täter. Aber sie sagt, sie habe Hilferufe abgegeben, und impliziert damit, die Musikindustrie habe nicht zugehört.

In Kanada beträgt das Einwilligungsalter für Geschlechtsverkehr seit einer Gesetzesreform im Jahr 2008 16 Jahre, davor lag es bei 14. Doch schon zum Zeitpunkt, auf den sich die heute 47-Jährige bezieht, galt ein Schutzalter von 18 Jahren, wenn ein Vertrauens- oder Abhängigkeitsverhältnis bestand.

Die Interviews seien während einer „sehr verletzlichen Zeit“ entstanden

Was genau ihre Probleme mit der Doku sind, geht aus Morissettes Statement nicht hervor. Sie sei während einer sehr verletzlichen Zeit interviewt worden, „während meiner dritten postpartalen Depression während des Lockdowns“, so die dreifache Mutter, die im August 2019 einen Sohn zur Welt brachte.

Die Regisseurin Alison Klayman, eine erfahrene Journalistin und preisgekrönte Filmemacherin, die schon die Dokus „Ai Weiwei: Never Sorry“, „The Brink“ und „Take Your Pills“ drehte, äußerte ihr Bedauern darüber, dass Morissette bei der Premiere nicht dabei sein würde und den Film kritisierte: „Ich denke, es ist wirklich schwer, einen Film über sich selbst zu sehen“, sagte Klayman. Morissette sei „unglaublich mutig“ und habe viel Zeit und Mühe investiert, um diesen Film zu machen. Das Ergebnis spreche für sich.

Morissette ist derzeit auf Tour und wollte am Mittwoch in Cincinnati, Ohio auftreten. Sie wolle an keiner Veranstaltung rund um diesen Film teilnehmen, ließ sie wissen: Wie viele nicht autorisierte Biografien im Laufe der Jahre enthalte auch „Jagged“ Implikationen und Fakten, die einfach nicht wahr seien. „Obwohl es Schönheit und einige Elemente der Genauigkeit in dieser/meiner Geschichte gibt – ich werde letztlich nicht die reduzierende Sichtweise eines anderen auf eine Geschichte unterstützen, die viel zu nuanciert ist, als dass man sie jemals verstehen oder erzählen könnte.“