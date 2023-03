Aufruhr in der Schlagerwelt: Alle schimpfen auf Stefan Mross

Die Aufregung ist groß, das Geschimpfe hat Rohrspatz-Ausmaße. Packte man das Sujet in einen Schlager, müssten wohl die Worte „Herzschmerz“, „Eiszeit“ und irgendwas mit „tausendmal belogen“ vorkommen. Was ist passiert? Die Fakten sind schnell erzählt: Der bekannte deutsche Trompeter Stefan Mross, 47, und seine Frau, die Sängerin Anna-Carina Woitschack, 30, sind kein Paar mehr. Im November 2022 wurde die Trennung bekannt.

Woitschack hat schon eine neue Liebe, zeigt sich bei Instagram turtelnd mit ihrem Neuen am Strand. „Freiheit, frische Luft und Liebe“, dichtet sie unter den Urlaubsfotos aus der Karibik. In den Kommentaren wünschen die Follower der Schlagersängerin, die 2011 in der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ den achten Platz belegte, viel Glück. Auch Stefan Mross hat eine neue Freundin, über die er im Branchenblatt Neue Woche schwärmt. „Ich kann es noch gar nicht glauben, ich schwebe auf Wolke Sieben“, zitiert RTL Mross aus dem Interview.

Die Bild-Zeitung wiederum will als erste erfahren haben, wer die Neue an der Seite des Traunsteiners ist: Eva Luginger, 35, ebenfalls Schlagersängerin, die ein Jahr vor Woitschack bei der siebten DSDS-Staffel dabei war. RTLs Superstar wurde aus Luginger nicht, dafür ein Schlagersternchen. „Unzertrennlich” heißt ihr aktuelles Album, und unzertrennlich waren auch Luginger und Woitschack mal. Gemeinsame Bilder der Freundinnen findet man auf Lugingers Instagram-Kanal.

Das ist nun auch der Stein des Anstoßes, dass Stefan Mross sich ausgerechnet in eine Freundin seiner Ex verguckt hat. Die Bild-Zeitung hat etliche Promis aufgetan, die Kritik üben. „Stefan, das macht man nicht“, wird die amtierende Dschungelkönigin Djamila Rowe zitiert. „Die beste Freundin von der Ex ist tabu, da geht man nicht ran, das ist Netzbeschmutzung. Solche Männer würde ich am liebsten einmal durchschütteln, damit die Gehirnwindungen richtig liegen“, so die 55-jährige Berlinerin.

Die Schauspielerin Birte Glang („Verbotene Liebe“, „Alles, was zählt“) stößt ins gleiche Horn: „Wenn sich hier eine ernsthafte Beziehung anbahnt, ist das eine Sache. Wenn es aber nur ein Techtelmechtel ist, finde ich es gegenüber der Ex und besten Freundin einfach nur egoistisch und unschön.“

Auch der Vater aller Volksmusiker, Heino, fand in der Bild Worte für seinen Kollegen: „Seine Mutter hat mir den Auftrag gegeben, dass ich auf ihn aufpassen soll, wenn sie nicht mehr da ist. Du kannst aber nicht auf ihn aufpassen. Es gibt Menschen, denen kannst du nicht beibringen, wie man sich verhalten muss. Aber was soll Stefan machen, wenn ihn die Anna-Carina verlässt. Allein bleiben und ihr nachtrauern?“

Das klingt schon etwas versöhnlicher. Man darf davon ausgehen, dass sich die Wogen bald glätten, Mross ist schließlich nicht nur beziehungs-, sondern auch trennungserprobt. Von 2006 bis 2012 bildete er mit Stefanie Hertel das Traumpaar der deutschen Volksmusik, mit ihr hat er auch eine Tochter.

Mit der Produktionsassistentin Susanne Schmidt war Mross von 2013 bis 2016 verheiratet. Aus dieser Ehe gingen eine Tochter und ein Sohn hervor. Ab Dezember 2016 war Mross dann mit Anna-Carina Woitschack liiert, die er im Sommer 2016 in seiner Sendung „Immer wieder sonntags“ kennengelernt hatte. In der Show „Das Adventsfest der 100.000 Lichter“ machte er ihr 2019 einen Heiratsantrag. Auch die Hochzeit der beiden fand im Juni 2020 live im Fernsehen statt: in der Musikshow „Schlagerlovestory.2020“ mit Florian Silbereisen als Trauzeugen.