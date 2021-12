Der Schauspieler Ryan Reynolds, 45, wird in einem New Yorker Pizzalokal, das er seit Jahren besucht, regelmäßig mit seinem Kollegen Ben Affleck, 49, verwechselt. „Ich habe sie nie korrigiert“, sagte der „Deadpool“-Star im Podcast der Brüder Hank und John Green. Mittlerweile sei es wohl zu spät, die Verwechslung noch aufzuklären. Dabei habe er keine Vorteile davon, betonte Reynolds: „Ich bekomme keine kostenlose Pizza deswegen.“ Er mache alles so wie die anderen Kunden, nur dass die Mitarbeiter eben glaubten, dass er Ben Affleck sei. „Sie fragen mich danach, wie es J.Lo geht, ich sage: ‚Großartig, danke‘, nehme meine Pizza und gehe.“

Reynolds ist nicht der einzige Star mit Verwechslungspotenzial. Elijah Wood aus „Herr der Ringe“ sagte mal in einem Interview, er sei es leid, mit dem „Harry Potter“-Darsteller Daniel Radcliffe verwechselt zu werden. Andersherum sei das auch schon passiert, so Wood. Der inzwischen 40-Jährige, der in der Tolkien-Verfilmung die Hauptrolle des Hobbits Frodo Beutlin spielte, musste dabei zusehen, wie sich der Gag dank allerlei GIFs im Internet verselbstständigte. Obwohl er den Witz eher ermüdend finde, sei die Sache einfach nicht totzukriegen. Fast sei er so weit gewesen, bei einem Filmfestival gegen den „Harry Potter“-Star im Boxring anzutreten. Am Ende habe er sich doch noch dagegen entschieden: „Ich will nicht gegen diesen Typen kämpfen.“

US-Schauspieler Mark Wahlberg, 50, bekam des Öfteren mal zu hören, er sei so toll gewesen als Jason Bourne. Den spielte aber sein Kollege Matt Damon. Auch Wahlberg gab zu, niemals jemanden korrigiert zu haben – er bedanke sich einfach und damit sei es gut.

Nicht ganz so gut lief es für einen Reporter des US-Fernsehens, der 2014 während eines Live-Interviews mit Samuel L. Jackson seinen Gesprächspartner für dessen Kollegen Laurence Fishburne hielt. „Wir sehen nicht alle gleich aus. Wir mögen schwarz und berühmt sein, aber wir sehen nicht gleich aus“, schimpfte ein sichtlich nicht-amüsierter Samuel L. Jackson. Der Moderator entschuldigte sich zerknirscht.

Andersherum wurde auch Fishburne schon für seinen Schauspielkollegen Jackson gehalten, inzwischen sei das für die beiden zu einer Art Running Gag geworden – inklusive T-Shirts, die darauf hinweisen, dass man nicht der jeweils andere sei.

Als Doppelgängerinnen konnten auch Sängerin Katy Perry und Schauspielerin Zooey Deschanel für einige Zeit durchgehen. Perry nutzte die Ähnlichkeit in der Vergangenheit zu ihrem Vorteil. In einem Instagram-Chat mit Deschanel sagte Perry im vergangenen Jahr, als sie nach Los Angeles gezogen und noch „ein ziemlicher Niemand“ gewesen sei, war Deschanel bereits berühmt. Sie habe sich daher manchmal für die Schauspielerin ausgegeben, um in Clubs zu kommen. Deschanel gab sich davon wenig beeindruckt: „Nun, das wusste ich“, sagte die 41-Jährige. Immer wieder seien damals Leute zu ihr gekommen und hätten gesagt: „Ich habe dich gesehen.“