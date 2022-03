Berlin - Manche feiern das US-Model Bella Hadid als Stilikone, andere bezeichnen sie als wandelnden Instagram-Filter. Fakt ist, die 25-Jährige ist irre erfolgreich, gemeinsam mit ihrer älteren Schwester Gigi erobert sie die Laufstege und schließt seit Mitte der 2010er-Jahre an die vorbei geglaubten Zeiten der Topmodels an. Bella Hadid lief für Chanel, Versace und Givenchy, sie zierte die Cover der großen Modezeitschriften.

Aktuell ist sie auf der Vogue zu sehen, der sie auch ein interessantes Interview gegeben hat. Interessant, weil es ein Schlaglicht wirft auf das Geschäft mit der Schönheit, ein Business, das auch ihre Mutter von der Pike auf kennt. Yolanda Hadid war selbst Model, wurde aber erst durch eine Reality-Show international bekannt. Auch ihre Töchter traten in „The Real Housewives of Beverly Hills“ auf und kamen daher früh in Kontakt mit dem Rampenlicht. Mit 16 Jahren bekam Bella Hadid dann bereits ihre ersten Modeljobs.

imago Yolanda Hadid mit ihren Töchtern Bella und Gigi (v. l. n. r.).

Zwei Jahre zuvor, das verriet sie jetzt, hatte sie bereits ihren ersten Beauty-Eingriff. Mit 14 Jahren unterzog sie sich einer Nasenoperation. Eine Entscheidung, die sie heute bereut: „Ich wünschte, ich hätte die Nase meiner Vorfahren behalten. Ich glaube, ich wäre hineingewachsen.“ Im Interview erzählt sie von Angstzuständen, Depressionen, Problemen mit dem Körperbild – und vom Leben im Schatten ihrer Schwester: „Ich war die hässlichere Schwester. Ich war die Brünette. Ich war nicht so cool wie Gigi, nicht so kontaktfreudig“, erinnert sie sich. „Das haben die Leute wirklich über mich gesagt. Und leider, wenn einem Dinge so oft gesagt werden, glaubt man es einfach.“

Kritik an Mutter Yolanda Hadid: „Platz in der Hölle für Mütter wie sie“

In den sozialen Medien machte die Geschichte mit der Nasen-OP schnell die Runde – und mündete in scharfer Kritik an Hadids Mutter. Dass diese ihrer minderjährigen Tochter eine Nasenkorrektur erlaubt habe oder sie sogar dazu gedrängt haben könnte, stieß bei vielen Usern auf Unverständnis: „Keine 14-Jährige würde sich jemals für einen operativen Eingriff entscheiden – außer sie wurde ständig auf einen bestimmten Makel an ihrem Körper aufmerksam gemacht“ und „Es gibt einen besonderen Platz in der Hölle für Mütter wie sie“, hieß es in den Kommentaren.

Es ist nicht das erste Mal, dass Yolanda Hadid einen Shitstorm erntet. Schon in ihrer Reality-Serie war zu sehen, wie sie ihre Töchter beeinflusste. Sie erteilte Diätratschläge und hielt sie davon ab, Volleyball zu spielen, weil dieser Sport männlich sei und den Körper „groß und massig“ mache. In einer Szene nennt die Mutter Bella Hadid den „schwarzen Schwan“ – und befördert damit die Konkurrenz zur blonden Schwester.

Für das Gesicht von Bella Hadid hat ein plastischer Chirurg mal einen Perfektionsgrad von 94,35 Prozent errechnet. Dabei geht es um ästhetische Proportionen und Symmetrie auf Grundlage des Goldenen Schnitts, um Abstände zwischen Augen, Augenbrauen, Nase, Lippe und Kinn. Dass das Model bei dieser Perfektion nachgeholfen hat, wurde von den Hadids bislang immer bestritten.

Nun soll es aber auch „nur“ die Nasen-OP gewesen sein, beteuert die 25-Jährige. Gerüchten, sie hätte auch ihre Augen angehoben, die Kieferpartie oder die Lippen korrigiert, widerspricht Bella Hadid. „Die Leute vergleichen mich mit einem Bild von mir als aufgedunsener Teenager. Ich bin mir sicher, dass auch sie jetzt nicht mehr so aussehen wie mit 13.“ Für ihre Augenpartie verwende sie übrigens Gesichtsklebeband – der älteste Trick der Welt.