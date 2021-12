Für Jennifer Garner, 49, dürften die vergangenen Wochen nicht sehr erfreulich gewesen sein. Die Schauspielerin musste miterleben, wie ihr Ex-Mann Ben Affleck mit seiner neuen, alten Liebe Jennifer Lopez öffentlichkeitswirksam herumturtelte und dabei beteuerte, erst durch sie der Mann geworden zu sein, der er sein wolle.

Und obwohl der Schauspieler und Regisseur dem Wall Street Journal vor zwei Wochen noch sagte, er habe gelernt, dass es nicht ratsam sei, alles mit der Welt zu teilen, und dass es Dinge gebe, die privat und intim seien, legte der 49-jährige Affleck nun im Gespräch mit US-Talklegende Howard Stern nochmals nach. Und teilte in Richtung von Jennifer Garner aus, mit der er von 2005 bis 2018 verheiratet war und mit der er überdies die drei Kinder Violet (16), Seraphina (12) und Samuel (9) hat.

Invision /AP Neue, alte Liebe: Ben Affleck und Sängerin Jennifer Lopez sind wieder ein Paar.

Affleck, der im Laufe seines Lebens immer wieder mit Alkoholproblemen zu kämpfen hatte und sich deswegen auch mehrfach in Behandlung begab, sagte in der „Howard Stern Show“, wenn er mit Garner verheiratet geblieben wäre, würde er „wahrscheinlich immer noch trinken. Es ist einer der Gründe, warum ich mit dem Trinken angefangen habe … weil ich gefangen war.“ Er habe sich in seiner Ehe unglücklich gefühlt, habe aber nicht gehen können, wegen der Kinder. „Aber ich war nicht glücklich, was sollte ich machen? Was ich tat, war eine Flasche Scotch zu trinken und auf der Couch einzuschlafen, was nicht die Lösung sein konnte.“

Bislang galten Garner und Affleck trotz der Scheidung noch als gute Freunde – auch wegen der gemeinsamen Kinder legten sie Wert auf eine gute Beziehung. Zum Muttertag hatte Affleck seiner Ex-Frau noch in diesem Jahr einen liebevollen Post gewidmet, in dem er an Garner gerichtet schrieb: „Ich bin so froh, diese Kinder mit dir zu haben. Glücklichste Eltern der Welt. Danke für all das Gute, das du tust.“

Ob diese gute Beziehung nach diesem Interview noch Bestand hat, wird sich zeigen. Immerhin unterschlägt Ben Affleck in Bezug auf seine Alkoholsucht ein paar vielleicht nicht ganz unwesentliche Punkte. In Afflecks Familie gibt es eine lange Vorgeschichte von Sucht und psychischen Erkrankungen. Zwei seiner Großeltern waren Alkoholiker, auch sein Vater Tim hatte ein schweres, chronisches Problem mit Alkoholismus.

Afflecks eigener Alkoholkonsum wurde zu einem Problem, als er 15 Jahre alt war. Seine Mutter schickte ihn in ein Camp für gefährdete Teenager. Schon in den Neunzigern erklärte der „Batman“-Darsteller in Interviews, dass Alkohol für ihn „gefährlich“ sei. 2001 begab er sich wegen der Sucht in stationäre Behandlung, in den folgenden Jahren weigerte er sich zunächst, über sein Trinkverhalten zu sprechen. Jennifer Garner hatte seinen Kampf gegen die Sucht unterstützt. Ende 2019, da war die Ehe der beiden schon Geschichte, wurde Affleck torkelnd auf der Straße in Los Angeles gefilmt. Affleck sprach von einem Ausrutscher und nannte den Vorfall „peinlich“. Er wünschte, das Video wäre nicht im Internet für seine Kinder zu sehen.