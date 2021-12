Ben Affleck, 49, hat in seinem Leben einiges gutzumachen. Denn nach der Scheidung von Jennifer Garner und seinem Rückfall in die Alkoholsucht sah es lange so auch, als ob der Schauspieler vollkommen aus dem Tritt geraten ist. Im Gespräch mit dem Wall Street Journal zeigt Affleck sich da durchaus reumütig. Auf die Frage, vor was er aus heutiger Sicht sein junges Ich warnen würde, antwortete er: „Vor zukünftigen Dingen, die mir zu peinlich sind, um sie hier detailliert aufzuführen. Es waren sehr teure Fehler, die ich begangen habe. Dinge, durch die ich anderen Schmerzen zugefügt habe und von denen ich heute wünschte, sie anders gemacht zu haben.“

„Es ist eine großartige Geschichte“

Doch mittlerweile scheint Affleck wieder in Hochform zu sein. Und das hat vor allem mit seiner neu entfachten Liebe zu Jennifer Lopez zu tun, einem Liebes-Comeback, das er als „sehr gute, sogar großartige Geschichte“ beschreibt. „Vielleicht werde ich sie eines Tages niederschreiben“, stellt er sogar in Aussicht, ein kleiner Scherz am Rande, wie er lachend hinzufügt: „Und sie dann anzünden.“ Affleck resümiert: „Mein aktuelles Leben zeigt nicht nur die Person, die ich sein will, sondern die Person, die ich wirklich bin. Nicht perfekt, aber jemand, der versucht und dem es sehr wichtig ist, ehrlich, authentisch und verantwortungsbewusst zu sein.“

Ob nun er oder J.Lo von der Beziehung mehr profitiert, lässt sich Affleck allerdings nicht entlocken: „Das ist einfach schwer zu sagen, ohne Klatsch-Details hervorzuholen.“ Offenbar gehört zur Läuterung des Mannes auch die Einsicht, den Boulevard nicht unnötig füttern. „Eine der härteren Lektionen, die ich gelernt habe, besteht darin, dass es nicht klug ist, alles mit der Welt zu teilen. Ich weiß, dass ich mich wohler fühle, wenn ich diese Grenzen setze. Auf freundliche, aber bestimmt Art und Weise. Und wenn ich mit einem Journalisten nicht über mein Privatleben sprechen will, dann werde ich dies auch nicht tun.“

„Schmerzhafteste Verfehlungen in meinem Leben“

Überhaupt scheint die „harte“ Tour des Lernens für Affleck der einzig gangbare Weg zu sein, „weil man durch den einfachen Pfad im Leben keine Erleuchtung bekommt“. Damit spielt er offenbar auch auf seine Alkoholprobleme an, die ihn seit Jahrzehnten schon verfolgen: „Viele meiner schmerzhaftesten Verfehlungen sind heute die Basis für wichtige Werte, die ich für mich gewonnen habe.“ Die Wende zum Besseren nach dem Tal der Leiden – Affleck erzählt den Klassiker der Rekonvaleszenz. Nun ist er also bei sich und Jennifer Lopez angekommen.

Fürs Protokoll: Jennifer Lopez und Ben Affleck lernten sich vor 20 Jahren kennen, sie drehten gemeinsam zwei Filme und waren zunächst von 2002 bis 2004 ein Paar. Eine geplante Hochzeit sagten sie aber kurz vor dem Termin im Jahr 2003 ab. Beide lebten ihr Leben danach mit anderen Partnern. Hatten offenbar aber kein Glück.

Nach zehn Jahren Ehe und immerhin drei Kindern hatten Affleck und die Schauspielerin Jennifer Garner 2015 das Ende ihrer Beziehung verkündet. Lopez war dreimal verheiratet, zuletzt mit dem Sänger Marc Anthony, mit dem sie Zwillinge hat. Ihre jüngste Beziehung mit dem Ex-Baseballer Alex Rodriguez war im April geplatzt.