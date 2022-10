Anja Rützels Kolumne: Stilvolle Piesackerei

Frau Rützel, wer hat Sie diese Woche wütend gemacht?

Dieter Bohlen. Der erst reichlich schmucklos aus „Deutschland sucht den Superstar“ hinauskomplimentierte und dann in einem ebenso peinlichen Akt wieder zurückgeholte sogenannte Chefjuror bewies nämlich in einer inhaltsmäßig arg schlichten Rede, dass er vielleicht ganz grundsätzlich Abstand davon nehmen sollte, Dinge zu beurteilen. Bei einer Veranstaltung der Entrepreneur University schlug der „Cheri Cheri Lady“-Dichter eine ausgesprochen simpelgeistige Lösung für den Krieg in der Ukraine vor: Man hätte auf Sanktionen verzichten und sich „vernünftig an einen Tisch“ setzen sollen, dann müssten „die Leute jetzt nicht diesen ganzen Firlefanz machen“. „Jetzt müssen wir frieren“, schürte der nicht ganz unvermögende Hitproduzent dann noch die Angst vor dem kommenden Kohlenwinter, und ich weiß gar nicht, was mich daran mehr in Furor versetzt: die völlige Abwesenheit von Empathie gegenüber der überfallenen Ukraine oder die Dreistigkeit zu glauben, vor ihm sei noch niemand auf die Idee gekommen, es bei Wladimir Putin auf dem diplomatischen Vernunftweg zu versuchen. „Wenn ihr wirklich die Wahrheit sagen wollt und eure Fresse aufreißen wollt, dann müsst ihr echt megaviel Ahnung haben. Sonst funktioniert das nicht“, teilte Bohlen in seiner Rede dann noch weitere Weisheiten. Eventuell sollte er sich einmal selbst beim Sprechen zuhören.

Hailey Bieber, Gattin von Justin Bieber, muss gerade reichlich Kritik einstecken: Sie präsentierte ihren zehn Millionen Followern auf TikTok einen vermeintlich neuen Schminktrend – allerdings habe sie die Idee dazu einfach dreist bei Latino-Frauen abgeschaut, heißt es jetzt.

Ich würde die Kritik tatsächlich schon viel früher ansetzen: Ihre braun umrandeten Lippen mit tüchtig Gloss nennt Bieber nämlich „Brownie Glazed Lips“, als Ergänzung zur „Glazed Donut Skin“, die sie auf einem früheren Instagram-Post gezeigt hatte. Ich finde diesen appetitlich gemeinten Vergleich ziemlich irritierend: Glasierter-Donut-Haut, also ein wie frisch eingecremt glänzendes Gesicht, nannte man zu meiner Zeit ja noch: „Sieht aus wie mit einer Speckschwarte eingerieben.“

Für den nötigen Promi-Slapstick sorgte vergangene Woche der italienische Fußball-Gigant Francesco Totti: Er nahm die Handtaschen seiner Fast-Ex-Frau als Geiseln, um seine von ihr entwendete Rolex-Sammlung freizupressen.

Ich liebe wirklich alles an dieser Meldung und würde sie wahnsinnig gerne als flotte Scheidungskomödie inszenieren: Man kann sich so wunderbar plastisch vorstellen, wie Ilary Blasi im Cabrio mit wehendem Chiffonschal und klappernder Uhrenschatulle davonbraust, während sich Totti zeitgleich fragt, wie spät es eigentlich ist, zur Rolex-Kommode trabt und des frechen Diebstahls gewahr wird. Ein komödiantischer Sidekick könnte Tottis Schwiegervater sein, der Blasi geholfen haben soll, obendrein noch seinen Safe auszuräumen. Seine Ex-Frau postete nach vollendeter Uhrenverschleppung auf Instagram – ebenfalls filmreif – ein Zwinkerselfie vor einem Rolex-Laden, sie hat offenbar Sinn für stilvolle Piesackerei. Jetzt sollte er dringend mit einem Bild nachziehen, auf dem er drohend eine geöffnete Ketchupflasche über ihre Luxustaschen hält, die er im Gegenzug versteckt hat. Er könnte die Taschen auch mit niedlichen, aber extrem nagefrohen Kaninchen zusammensperren. Oder er lässt ihre Lieblingstasche über einem Piranha-Bassin baumeln, ich berate ihn bei der Bildgestaltung gern.

Was macht eigentlich Helene Fischer?

Sie ist ausnahmsweise mal eine von uns, zumindest zeitweise. Und verriet ihren Trick, den sie im Alltag anwendet, wenn sie mal nicht erkannt werden will. Dann setzt sie nämlich auf einen komplett natürlichen Look und geht völlig ungeschminkt und in unspektakulären Klamotten aus dem Haus. Das sei obendrein auch gemütlicher, sagte sie. Ich fand das interessant, denn ich verfahre genau umgekehrt: Wenn ich beim Gang in den Supermarkt nicht erkannt werden will, schminke ich mich wie Helene Fischer.

