Berlin - „I got my peaches out in Georgia, I get my weed from California“, singt Justin Bieber in „Peaches“, einem lässigen Song für den Frühling, der auf seinem sechsten Studioalbum „Justice“ in diesem Jahr erschienen ist. Dass er sein Gras aus Kalifornien bekommt, ist nicht erfunden, wie wir einer neuen Produktankündigung entnehmen können. Denn wie jetzt bekannt wurde, steigt der 27-jährige Kanadier mithilfe eines kalifornischen Unternehmens ins Marihuana-Geschäft ein.

Im Internet wirbt die Firma Palms bereits mit den pfirsichverzierten Produkten. „In Zusammenarbeit mit Justin Bieber freut sich Palms, eine High-End-Linie von Indoor-Pre-Rolls vorzustellen, die Justins Lied ‚Peaches‘ feiert“, heißt es auf der Website. Bei den Röllchen handelt es sich um nach dem Song benannte Joints, die in den US-Bundesstaaten Kalifornien, Nevada, Massachusetts und Florida erhältlich sind. Ziel sei es, Cannabis zugänglicher zu machen und seinen Konsum zu entstigmatisieren.

Bieber hat selbst einschlägige Erfahrungen gemacht: Anfang 2013 tauchten im Internet Bilder auf, die ihn vermeintlich beim Konsum von Marihuana zeigten. Später äußerte sich der Sänger dazu in einem Tweet, der von den Medien als Eingeständnis und Entschuldigung für seinen öffentlichen Drogenkonsum interpretiert wurde.

In einem Interview mit der Vogue berichtete der Sänger jetzt, Gras sei etwas, „von dem ich das Gefühl hatte, dass die Leute versuchten, mir ein schlechtes Gewissen einzureden“. Er habe jetzt einen Platz in seinem Leben für Grasprodukte gefunden, „die meiner menschlichen Erfahrung zugute gekommen sind“.

Bieber betont den karitativen Nutzen des Projekts: Mit dem Verkauf unterstütze man gemeinnützige Organisationen wie Veterans Walk and Talk, die sich für die medizinische Verwendung von Cannabis in Militärveteranengemeinschaften einsetzen und das Last Prisoner Project, das sich der Strafrechtsreform rund um Cannabisverurteilungen widmet. Der Musiker freue sich, „bei der Entstigmatisierung von Gras zu helfen“.

In den USA ist der Gebrauch, Besitz und Verkauf von Cannabis durch Bundesrecht verboten. Doch bisher haben 18 Bundesstaaten sowie der Bundesdistrikt und Regierungssitz Washington, D. C., Cannabis als Rauschmittel für Personen ab 21 Jahren legalisiert. Zu den Bundesstaaten, in denen Cannabis zum Freizeitgebrauch legal ist, zählen Alaska, Colorado, Kalifornien, Michigan, New Jersey und New York.

Es gibt inzwischen etliche Prominente, die ins Geschäft mit Cannabisprodukten eingestiegen sind. Der frühere Box-Weltmeister Mike Tyson baut auf seiner Ranch in Kalifornien im großen Stil legal Cannabis an und vertreibt unter der Marke Tyson Ranch seine Produkte. Der kanadische Komiker Seth Rogen gab 2019 bekannt, ins legale Cannabis-Business einzusteigen und Marihuana-Blüten zu verkaufen.