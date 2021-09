Berlin - Zu Beginn ihrer Karriere sah man Billie Eilish, 19, meist in Jogginghose und Schlabberpulli. Das hatte seinen Grund: Die US-Sängerin wollte sich der Beurteilung ihres Körpers durch andere entziehen. Sie färbte ihre Haare bunt und trug superlange künstliche Fingernägel. „Ich möchte, dass die Welt niemals alles über mich weiß. Deshalb trage ich weite, schlabbrige Kleidung. Niemand kann sich eine Meinung bilden, weil sie nicht gesehen haben, was darunter liegt. Niemand kann sagen: ‚Sie hat einen flachen Hintern, sie hat einen fetten Arsch!‘ Niemand kann solche Meinungen haben, weil sie es nicht wissen“, sagte sie im Jahr 2019.

Mit ihren ungewöhnlichen und selbstbestimmten Modeentscheidungen fernab gängiger Schönheitsideale wurde Eilish zur Stilikone ihrer Generation. Es war auch der Versuch, sich einem sexistischen Boulevardjournalismus zu entziehen: Paparazzi hatten immer wieder probiert, sie noch als Minderjährige möglichst leicht bekleidet zu fotografieren. 2020 wurde Eilish in einem Top abgelichtet und daraufhin Opfer von Bodyshaming im Netz. Etliche Nutzer machten sich über ihre Figur und die große Oberweite lustig.

Madonna: „Wäre Eilish ein Mann, würde niemand darüber schreiben“

In diesem Jahr kündigte Eilish dann überraschend eine Stilveränderung an. Sie wechselte die Haarfarbe zu Platinblond und zeigte sich in der Art einer Pin-up-Ikone figurbetonter. Zuletzt sah man auch auf ihrem von 92 Millionen Menschen abonnierten Instagram-Kanal Bilder, die mit früherer Oversize-Streetwear nichts mehr zu tun hatten. Stattdessen wallende Abendkleider, tiefe Ausschnitte.

AP/Evan Agostini Billie Eilish bei der Met Gala in New York Mitte September.

In einem Interview mit der Zeitschrift Elle erklärte die Musikerin nun, sie habe für ihren Stilwechsel auch bösartige Reaktionen erhalten. Unter einer Aufnahme, auf der sie ein Korsett-Oberteil mit Spitzen-BH trägt, hätten Trolle mit „unaufrichtig“ und „gruselig“ kommentiert. Eine Person schrieb: „Die Branche hat dich wirklich verändert.“

Eilish erzählte, sie habe 100.000 Follower verloren, „allein wegen der Brüste. Die Leute haben Angst vor großen Brüsten.“ Die Sängerin verstehe zwar, warum einige Fans sie in einem Peter-Pan-artigen Zustand einfrieren wollten – eingesperrt in eben dem Zustand, in dem sie sie zum ersten Mal gesehen hätten. „Die Leute halten an diesen Erinnerungen fest und haben eine Verbundenheit. Aber das ist sehr entmenschlichend.“

Ihre Kämpfe darf man durchaus auch als Kritik an den herrschenden Verhältnissen in der Musikindustrie und in der Gesellschaft als Ganzes verstehen. Unterstützung bekommt Eilish von Popstar Madonna, die ihre junge Kollegin für ihre Entscheidung über einen neuen Look in Schutz nimmt und sagt: „Wäre sie ein Mann, würde niemand darüber schreiben.“ Das Problem sei, „dass wir immer noch in einer sehr sexistischen Welt leben, in der Frauen in Kategorien eingeteilt werden. Du bist entweder in der Kategorie Jungfrau oder in der Kategorie Hure“, so die 63-jährige Sängerin.

Eilish, die schon in sehr jungen Jahren auf eine imposante Musikkarriere verweisen kann und kürzlich vom Time Magazine zu den 100 einflussreichsten Menschen der Welt gezählt wurde, sagte, auch wenn nicht alle Fans mit ihrem Stilwechsel einverstanden seien, sei sie ja immer noch derselbe Mensch.

„Es sind 500 Grad und ich möchte nur ein Tanktop tragen“

Oft habe die Wahl ihrer Outfits rein praktische Gründe. Bei brütender Sommerhitze in L. A. empfehle sich nun mal ein Tanktop: „Es war nicht einmal ein provokatives Hemd. Aber ich weiß, dass die Leute sagen werden: ‚Heilige Scheiße, sie zieht sich sexy an und versucht, eine Aussage zu machen.‘ Und ich sage: ‚Nein, will ich nicht. Es sind 500 Grad und ich möchte nur ein Tanktop tragen.‘“

In den sozialen Medien fühlt sich die Sängerin ausgebrannt. „Ich bin neidisch auf Leute, die es nicht haben. Ich wünschte wirklich, es gäbe eine Möglichkeit, dies zu vermeiden.“ Sie könne aber sonst keinen Kontakt zu den Fans halten, weil Live-Tourneen fehlten.