Billie Eilish, 19, sorgt mit einem neuen Look für Aufmerksamkeit. Bislang war die Sängerin für ihre eher androgyne Erscheinung bekannt, ihre grün-schwarzen Haare, bequeme Riesen-Pullis, Baggy-Hosen … Doch nun räkelt sie sich auf dem Cover der britischen Vogue im Stile eines Pin-up aus den 50-Jahren – das Arrangement mit blonder Frisur und rosa Korsage soll offenbar an Marilyn Monroe erinnern. In dem dazugehörigen Interview liefert Eilish dann auch das passende Motto zu der rasanten Wandlung: „Veränderung ist eines der schönsten Geschenke, das es auf der Welt gibt.“

Billie Eilish: „Es geht nur darum, warum du dich gut fühlst.“

Dass sie mit ihrem neuen Outfit eher ein Klischee bedient, lässt Eilish nicht gelten: „Ich fühle mich irgendwie mehr als Frau.“ Bereits im März hatte die Künstlerin ihre Fans mit einer neuen, platinblonden Frisur überrascht. Das Echo war überaus positiv, wie sie jetzt im Interview verrät: „Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass der neue Look total bescheuert aussehen wird. Doch es war die perfekte Verwandlung für mich!“ In einem Tweet erklärt sie, worauf es ihr bei alldem ankommt. „Es geht nur darum, warum du dich gut fühlst.“ Mit anderen Worten, bloß keine falschen Rücksichten!

In dem Zusammenhang möchte Eilish auch mit einem, wie sie findet, „merkwürdigen Missverständnis“ aufräumen, das sie verfolge, seitdem sie sich zur Verfechterin von „Hab das Selbstvertrauen, so zu sein, wie du bist“ aufschwang. Denn prinzipiell sollte es für die Selbstermächtigung keine Grenzen geben, alles sollte möglich sein: „Wenn du dazu eine OP brauchst, dann zieh sie durch. Und wenn du ein Kleid tragen willst, über das andere lästern, dass es dich dick aussehen lässt – kümmere dich einen Sch… darum! Wenn du dich darin gut fühlst, dann siehst du auch gut darin aus!“

Aber worauf will Eilish nun hinaus? Sie hat eine politische Botschaft: Mit dem neuen Song „Your Power“ – darin geht es um Missbrauch, Zwang und Macht – will sie ein klares Zeichen gegen Sexismus setzen. „Ich kenne kein Mädchen und keine Frau, die nicht schon seltsame oder schlechte Erfahrungen gemacht hat. Männer auch – Jungen werden ständig benutzt“, erklärt Eilish im Interview. Es mache dabei auch keinen Unterschied, wie stark oder schlau jemand sei: „Das ist ein großes Problem, wenn es um häusliche Gewalt und sexuellen Missbrauch von Jugendlichen geht.“