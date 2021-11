Berlin - Zum Abschied gab es noch mal einen großen Auflauf: Am Sonntag klickten am internationalen Flughafen Tokio-Haneda die Kameras im Sekundentakt, als Japans Ex-Prinzessin Mako und ihr frisch angetrauter Ehemann Kei Komuro unter strengen Sicherheitsvorkehrungen zu ihrem Flieger geleitet wurden. Auch zahlreiche Touristen versuchten, eine Aufnahme des Paares zu erhaschen, das per Linienflug in ein neues Leben Richtung New York startete. Der Rummel am Airport war für Mako wohl noch einmal Bestätigung dafür, mit der Eheschließung den richtigen Schritt getan zu haben.

Immerhin hat die Nichte von Kaiser Naruhito dafür einiges auf sich genommen. Die 30-Jährige entschied sich gegen alle Widrigkeiten für den gleichaltrigen Bürgerlichen Kei Komuro, den sie 2012 während des Studiums kennengelernt hatte. Als 2017 die Verlobung bekannt gemacht wurde, sagte Mako, sie habe sich seit Beginn ihrer Beziehung von Komuros „Lächeln, das so scheint wie die Sonne“, angezogen gefühlt. Ihr Verlobter erklärte, die Prinzessin begleite ihn achtsam und „ruhig wie der Mond“.

Imago Höfische Strenge: Ende Oktober gaben Prinzessin Mako und Kei Komuro ihre Heirat offiziell bekannt.

Doch die Verbindung wurde in Japans Öffentlichkeit nicht gutgeheißen. Die in ihrer Heimat äußerst beliebte Prinzessin hatte sich in den Augen vieler Beobachter für den falschen Mann entschieden: Anfang 2018 verkündete Mako, die Hochzeit werde auf ihren Wunsch hin um zwei Jahre verschoben. Begründet wurde die Entscheidung mit unzureichender Vorbereitungszeit, tatsächlich aber war eine in Japans Medien breit ausgewalzte Kontroverse um Geldstreitigkeiten in der Familie ihres Verlobten der Grund.

Schulden, Mitgift und Skandale: zu viel für das konservative Kaiserhaus

Komuros Mutter, so hieß es, schulde ihrem früheren Verlobten Geld. Sie soll es sich zur Finanzierung des Jurastudiums ihres Sohnes geliehen und nicht zurückgezahlt haben. Viele Japaner empörte der Gedanke, dass die Schulden der Mutter mit Makos steuerfinanzierter Mitgift in Höhe von umgerechnet rund 1,2 Millionen Euro beglichen werden könnten. Dabei hatte Mako auf diese Mitgift längst verzichtet, um das streng konservative, hochsensible Kaiserhaus nicht weiter zu belasten. Doch die Negativ-Schlagzeilen rissen nicht ab.

Geheiratet wurde dann trotzdem – ganz ohne Hochzeitszeremonie, Empfangsbankett oder andere traditionelle Rituale. Den beiden dürfte das nur recht gewesen sein. „Für mich ist Kei unersetzlich. Unsere Heirat ist ein notwendiger Schritt, um unsere Herzen beschützen zu können“, sagte Mako bei einer Pressekonferenz nach der Eheschließung vor knapp drei Wochen. Kurz zuvor hatte das Hofamt bekannt gegeben, dass die Prinzessin wegen der negativen Berichterstattung eine posttraumatische Belastungsstörung entwickelt habe. Längst war beschlossen: Nach der Heirat würde sie ihrem Ehemann in die Vereinigten Staaten folgen, wo dieser als Anwalt tätig ist.

Mako hat durch die Eheschließung mit einem Bürgerlichen entsprechend dem Gesetz über den kaiserlichen Haushalt ihren Status als Angehörige des Kaiserhauses und ihren Adelstitel verloren. Sollte sie sich nun noch in ihrer Heimat aufhalten, muss sie eine eigene Immobilie in Shibuya (Tokio) nutzen, weil es ihr per Gesetz nicht mehr gestattet ist, am königlichen Hof zu leben. Aber wer weiß, ob sie überhaupt zurückkehren möchte.