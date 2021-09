Britney Spears, 39, hat es nach einigem Hin und Her nun doch endlich geschafft und sich mit ihrem Freund Sam Asghari, 27, verlobt. Die Sängerin postete am Sonntag ein Video auf Instagram, in dem sie einem lächelnden Asghari auf die Wange küsst und stolz einen Ring präsentiert. Seine Frage, ob ihr der Diamantring gefalle, beantwortet sie mit „Ja“. Dazu schreibt sie: „Ich kann es fucking nicht glauben!“ Der Tänzer und Fitnesstrainer Asghari veröffentlichte auf Instagram ebenfalls ein Foto, auf dem Spears ihren Ringfinger samt Klunker zeigt, während er sie küsst.

Es gibt keine Gründe mehr für die Vormundschaft