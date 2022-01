Zuletzt machte Britney Spears, 40, vor allem bei Instagram auf sich aufmerksam – mit freizügigen Outfits und eigenwilligen Tänzen. Doch nun hat die Sängerin ihren Twitter-Account bemüht. Es brauchte offenbar etwas Text, um sich Luft zu machen. Ihr gehe es nicht gut, schrieb Spears, und einer der Gründe dafür sei ein TV-Auftritt ihrer zehn Jahre jüngeren Schwester Jamie Lynn Spears. Diese habe davon gesprochen, dass Britneys Verhalten damals außer Kontrolle geraten sei, sei aber zum fraglichen Zeitpunkt vor 15 Jahren gar nicht bei ihr gewesen: „Also warum spricht sie darüber, wenn nicht, um ihr Buch auf meine Kosten zu verkaufen?“

Außerdem bezog sich Spears in ihrem Post auf Auftritte ihrer jüngeren Schwester mit Britney-Remix-Versionen. Darüber hatte sie schon früher ihren Unmut geäußert. „Das mag wie eine dumme Sache klingen, aber ich habe viele meiner Songs selbst geschrieben, meine Schwester war ein Baby.“ Jamie Lynn habe nie für etwas arbeiten müssen und habe immer alles bekommen, was sie wollte. „Ich hoffe, dein Buch wird ein Erfolg“, schrieb ihre ältere Schwester süffisant. Sie erneuerte die Vorwürfe gegen ihre gesamte Familie: Diese hätte ihre Träume ruiniert und versucht, sie als die Verrückte darzustellen.

In ihrem neuen Buch „Things I should have said“, das in der kommenden Woche erscheint, berichtet Jamie Lynn Spears, deren Sangeskarriere nie an die Erfolge ihrer großen Schwester heranreichte, unter anderem von ihrem Aufstieg zum Teenie-Star und von einem Unfall ihrer Tochter Maddie. Es geht auch um die Beziehung zu ihren Eltern, unter anderem berichtet Jamie Lynn von Alkoholproblemen ihres Vaters James.

Der heute 69 Jahre alte James Spears hatte nach einem Zusammenbruch seiner Tochter im Jahr 2008 für 13 Jahre die Vormundschaft über Britney Spears übernommen. Diese Regelung war im November aufgehoben worden. Zu ihrer Schwester habe sie stets eine enge Bindung gehabt, schreibt die 30-jährige Jamie Lynn, die als Sängerin und Schauspielerin tätig ist. Sie sei wie eine weitere Mutter für sie gewesen.

Doch im Laufe der Jahre habe sich Britneys Verhalten verändert. Sie sei aber immer ihre größte Unterstützerin gewesen, versicherte Jamie Lynn Spears bei „Good Morning America“. Unter Tränen sagte sie, dass sie ihre große Schwester immer noch liebe und nicht wisse, warum diese so verärgert sei.

Auch bei Instagram versicherte Jamie Lynn Spears, sie sei immer für ihre Schwester da. „Du weißt, dass ich hinter den Kulissen immer hier war.“ Sie wolle die Dinge richtigstellen, da ihre Familie wegen Britneys „vagen und anschuldigenden Posts“ Todesdrohungen erhalte. „Ich kann nichts dafür, dass ich auch als Spears geboren wurde und dass einige meiner Erlebnisse meine Schwester involvieren“, schrieb sie.