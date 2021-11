Berlin - Die ersten Tage nach dem Ende ihrer Vormundschaft hat Britney Spears voll ausgekostet. Sie fühle sich wie auf Wolke sieben, habe ein „unglaubliches Wochenende“ mit schönen Restaurants und ihrem ersten Glas Champagner nach langer Zeit hinter sich. Am vergangenen Freitag hatte Richterin Brenda Penny in Los Angeles alle Auflagen ihrer Vormundschaft aufgehoben – und die Sängerin genießt ihre neue Freiheit.

Anfang Dezember steht auch der runde Geburtstag der noch 39-Jährigen an, mithin genügend Gründe, um weiterzufeiern. Doch damit ist es nicht getan. Nach 13 Jahren, in denen Spears nicht nur in Sachen Finanzen, sondern auch bei der Lebensplanung fremdbestimmt war (ihr Vater Jamie Spears soll sich sogar in ihre Familienplanung eingemischt und ihr verboten haben, weitere Kinder zu bekommen), steht nun offenbar ein strammes Aufholprogramm bevor.

Noch ein Baby – mit leichter Präferenz für eine Tochter

Via Instagram kündigte Britney Spears am Dienstag an, sie denke darüber nach, noch ein Baby zu bekommen – mit leichter Präferenz für eine Tochter, wie aus dem Bildkommentar zu entnehmen ist. Mit ihrem Ex-Mann, dem Tänzer Kevin Federline, hat die Sängerin zwei Söhne, die mittlerweile 16 und 15 Jahre alt sind, das Sorgerecht ist aufgeteilt. Federline ist inzwischen mit der ehemaligen Volleyballspielerin Victoria Prince verheiratet, mit der er zwei weitere Kinder bekommen hat.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Britney Spears (@britneyspears) An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Instagram Um Inhalte aus Instagram anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Spears’ aktueller Verlobter, der Personal Trainer Sam Asghari, geht mit dem Tochterwunsch jedenfalls d’accord. Er hoffe, dass sie tolle Waden bekomme, diese hätte sie dann nicht von ihm, kommentierte der 27-Jährige und versah seinen Post mit dem Hashtag „Hühnerbeine“ („chickenleg“).

Alles tutti also? Nicht ganz! Nachdem die Sängerin in den vergangenen Wochen und Monaten eigentlich nur schriftliche Kommentare, Fast-Nacktfotos oder Tanzvideos von sich gepostet hatte, sprach sie nun auch mal direkt zu ihren Fans, die wohl mehrheitlich schon gar nicht mehr wussten, wie die Stimme ihres Idols klingt.

Imago Britney Spears mit ihren Söhnen und ihrem Freund Sam Asghari 2017 im Staples Center in Los Angeles

Nachdem Spears zuletzt immer wieder Vorwürfe gegen ihre Familie und Betreuer erhoben hatte, diese würden ihr Leben kontrollieren und sich an ihr bereichern, holt sie nun zum Gegenschlag aus. Es sei peinlich darüber zu sprechen, dass sie nie Bargeld gesehen habe oder ihr Auto nicht fahren konnte. „Aber ehrlich gesagt haut es mich immer noch jeden Tag aufs Neue um, wie meine Familie und die Vormunde das tun konnten. Es war demoralisierend und erniedrigend. Ich erwähne nicht einmal all die schlimmen Dinge, die sie mir angetan haben, für die sie alle im Gefängnis sein sollten … ja, einschließlich meiner Mutter, die in die Kirche geht.“

Sie sei es gewohnt, Frieden für die Familie zu bewahren und ihren Mund zu halten, aber diesmal nicht, kündigte Spears an und ließ offen, ob sie ihre Geschichte demnächst bei US-Talkerin Oprah Winfrey erzählen werde. Über ein derartiges Enthüllungsvideo wird in Amerika bereits seit längerem spekuliert.

Sie sei kein Opfer, betonte Spears in ihrem Instagram-Video. Sie sei dankbar dafür, wieder unabhängig zu sein, sich wieder wie eine Frau fühlen zu dürfen. Sie sei stark und wolle sich nun für Menschen einsetzen, die in einer ähnlichen Situation sind wie sie, aber nicht die Unterstützung einer FreeBritney-Bewegung im Rücken hätten. „Hoffentlich wird meine Geschichte Wirkung zeigen und einige Veränderungen im korrupten System bewirken“, schloss die Popsängerin ihren Aufruf ab.