James Parnell Spears, 69, wirft das Handtuch. Laut Gerichtsdokumenten, aus denen das Magazin People.com zitiert, will der Vater von Britney Spears die Vormundschaft „unverzüglich beenden“. Sein Anwalt Alex Weingarten schrieb demnach an das Bezirksgericht von Los Angeles: „Jamie liebt und unterstützt seine Tochter bedingungslos. Punkt! Und wie er es ihr ganzes Leben schon getan hat, wird er alles tun, um sie weiterhin zu schützen und sich um sie zu kümmern. Für die letzten 13 Jahre hieß das, dass er als Vormund fungiert. Jetzt heißt es, dass er die Vormundschaft beendet.“

Britney Spears zur Mutter: „Sie hat heimlich mein Leben ruiniert“

Offenbar will Vater Spears auch keine weitere Aufwandsentschädigung erhalten und pocht nicht mehr darauf, dass ein Richter erst alle Dokumente zu den Transaktionen während der Vormundschaft freigeben muss. Der Wortlaut dazu laut Gerichtsunterlagen: „Jamie Spears ist bereit, mit größter Transparenz alle Unterlagen zur Vormundschaft zu übergeben und somit dieses Kapitel offiziell zu beenden.“ Spears wäre die Sache wohl lieber gestern als heute los – dem Vernehmen nach sollen ihm die Grabenkämpfe zwischen ihm und seiner Tochter stark zugesetzt haben.

Allerdings muss er sich noch etwas gedulden, denn er kann nicht einfach von seinem Amt zurücktreten, sondern muss davon gerichtlich entbunden werden. Zwar hatten Britney-Fans schon Ende September das Urteil des zuständigen Gerichts in Los Angeles als Ende der Vormundschaft gefeiert: Damals hatte eine Richterin lediglich geurteilt, dass ihr Vater Jamie Spears nicht länger die Kontrolle über das Vermögen des Popstars haben wird. Erst beim nächsten Gerichtstermin am 12. November wird über das Ende der gesamten Vormundschaft entschieden.

Und Britney Spears selbst? Selbst wenn sie sich darauf freuen darf, nach 13 Jahren ihren verhassten Vater endlich als Vormund los zu sein, hat sie sich schon längst auf ihre ganze Familie eingeschossen und wirft ihr nicht nur den langjährigen Freiheitsentzug, sondern auch die vielfach entwürdigende Ausbeutung vor. Dabei scheint ihr auch die Mutter eine große Schuld zu tragen: Auf einem (inzwischen wieder gelöschten) Posting auf Instagram behauptete Britney jetzt, dass in Wirklichkeit Lynne Spears die eigentliche Drahtzieherin hinter der Vormundschaft war.

Instagram/Britney Spears Ein Screenshot von Britney Spears’ Instagram-Post vom Dienstag

Dazu hatte Britney eine schwarze Grafik mit dem Slogan „Das gefährlichste Tier der Welt ist eine lächelnde Frau“ gepostet. Darunter folgte dann ihre Abrechnung: „Mein Dad Jamie hat zwar meine Vormundschaft vor 13 Jahren übernommen … aber was Leute nicht wissen ist, dass es meine Mama war, die ihm die Idee dazu gegeben hat. Ich werde diese Jahre nie zurückbekommen. Sie hat heimlich mein Leben ruiniert und das werde ich jetzt öffentlich machen. Deshalb steck dir deine ‚Ich habe KEINE AHNUNG, was abgeht‘-Attitude sonst wo hin und f..k dich selbst!“

Spears unversöhnlich: „Meine Familie hat mir zutiefst wehgetan“

Was die Tirade auf Instagram auslöste: Lynne Spears hatte ihrer Tochter ihre Sorge über deren ungebührliches Verhalten (darunter ständige Nacktfotos und wirre Postings) in den Social Media mitgeteilt. Die Tochter verstand das als Affront, wie sie nun in ihrem Posting bestätigt: „Meine Mutter macht sich SOLCHE SORGEN und sagt ‚Du verhältst dich total merkwürdig … was ist mit dir bloß los???‘ Und ich antworte ‚Hi, mein Name ist Britney Spears … schön dich endlich kennenzulernen!!!‘“



imago Mutter und Tochter einträchtig: Lynne und Britney Spears beim Stelldichein im Jahre 2002.

Spears hatte im Oktober bereits mit ihrer Familie gebrochen, weil diese „mir tiefer wehgetan hat“, als es ihre Fans jemals erfahren würden. Und sie drohte damit, eines Tages ein Enthüllungsbuch zu schreiben, weil „sie dann ganz tief im Dreck stecken werden“. Was die Heftigkeit von Spears’ Äußerungen betrifft: Sie ist offenbar gewillt, ihre neuen Freiheiten auch für eine ausführliche Abrechnung mit der Familie zu nutzen. Ob das einem Neubeginn unbedingt zuträglich ist?