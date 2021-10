Brooke Shields, 56, zeigt sich nach ihrem schweren Unfall endlich wieder ausgelassen und scherzend in der Öffentlichkeit. Die Schauspielerin gab jetzt beim Herbstball des American Ballet Theatre in New York ein viel bestauntes Comeback: Auf dem roten Teppich in Pumps! Gegenüber dem Promiportal Page Six verriet sie zu ihrem Auftritt: „Ich trage heute zum ersten Mal wieder hochhackige Schuhe und bin länger als ein paar Minuten am Stück gelaufen. Ich bin sehr glücklich, am Leben zu sein.“ Tatsächlich hat Shields eine harte Zeit hinter sich, vor neun Monaten zog sie sich einen komplizierten Bruch des Oberschenkels zu, der Anfang einer längeren Leidensgeschichte …