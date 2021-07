Berlin - In ihrer aktuellen Instagram-Story begrüßt eine in ein Frotteehandtuch gewickelte Cathy Hummels ihre mehr als 600.000 Abonnenten aus ihrem Badezimmer. Sie wolle mal ein paar Produkte zeigen, die sie liebe, so die 33-Jährige. Beauty-Routine ist das Stichwort, unter dem Influencerinnen wie Hummels Ampullen, Gesichtswasser, Cremes und Concealer empfehlen und dabei die Hersteller direkt verlinken. Ein Klick und man landet auf den Seiten von Guerlain, Sephora, Catrice und Co. Ein lohnendes Geschäft für die Firmen, die von den hohen Followerzahlen und der Reichweite der Influencer profitieren, die im Gegenzug oft Gratisprodukte oder eine Provision erhalten.

Oft, aber nicht immer, stehen die Wörtchen „Anzeige“ oder „bezahlte Partnerschaft“ in den Posts. Cathy Hummels ist neben ihrer Tätigkeit als Moderatorin und Autorin eben eine von vielen deutschen Influencerinnen, deren Geschäftsmodell immer mal wieder hinterfragt wird – auch von juristischer Seite. Die Frage, die dahintersteht, wenn Influencer über ihre Reiseziele, Beauty-, Mode- und Fitnesstrends berichten, ist, ob es sich noch um Information oder schon um Schleichwerbung handelt.