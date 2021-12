Der Schauspieler Chris Noth ist den meisten als „Mr. Big“ aus der Fernsehserie „Sex and the City“ bekannt – gerade starb er in der Fortsetzung „And Just Like That“ den Serientod. Dass die Lieblingsfigur vieler Fans bereits in der ersten Folge einen Herzinfarkt erleidet, hatte die Gemüter der Zuschauer erhitzt – doch nun drängt kurz nach dem Erfolgsstart der Produktion ein anderes Thema in den Vordergrund.