Cool war das nicht: Die Elevator Boys bei „Germany's Next Topmodel“

Für Heidi Klum ist es längst ausgemacht: Die Elevator Boys sind erstmals in ihrer Show „Germany's Next Topmodel“ zu Gast, und da haben alle ihre Kandidatinnen gefälligst aus dem Hemd zu hüpfen vor Begeisterung. Diese Begeisterung nur stellte sich nicht bei allen Model-Anwärterinnen ein.

Kandidatin Coco sagte auf die Frage von Klum, ob sie denn auch Fan der in Berlin lebenden, fünfköpfigen Combo sei, nur schmallippig: Sie kenne die Elevator Boys, aber Fan sei sie jetzt nicht. In der anschließenden Performance, bei der sie im Marilyn-Monroe-Look von den Elevator Boys umtanzt und umgarnt wurde, schmetterte sie den gespielten Flirt schnippisch ab.

Von der gestrengen Model-Chefin Klum gab es dafür Kritik: Ihr Auftritt sei ja nicht sehr nett gewesen. Coco kam am Ende nur knapp in die nächste Runde. Auf Twitter hingegen wurde die 20-Jährige aus München gefeiert: Mit ihrer Aussage, sie kenne die Elevator Boys, sei aber kein Fan, repräsentiere sie ganz Deutschland, schrieb eine Userin. „Coco, wir lieben dich“, eine andere.

Auch die Webstars selbst ernteten eher hämische Kommentare: „Die Elevator Boys sind mit Abstand das Peinlichste, was Pro Sieben engagieren konnte“, oder: „Sag mal, wer über zwölf findet die Elevator Boys eigentlich toll, geschweige denn gut aussehend?“, lästerten die Nutzer.

Nun ist Twitter natürlich so gar nicht die Plattform der fünf jungen Männer. Auf TikTok sind sie Stars, dort werden die Videos von Tim Schäcker, Bene Schulz, Julien Brown, Jacob Rott und Luis Freitag millionenfach geklickt. Die Elevator Boys arbeiteten schon mit Stars wie Brad Pitt und eben auch mit Heidi Klum zusammen. Auch im TV wollen sie durchstarten: Sie sind nicht nur bei „Germany's Next Topmodel“ dabei, sondern auch bei „The Voice Kids“. Der Versuch, auch über Social Media hinaus Bekanntheit zu erlangen, ist unübersehbar.

Die Social-Media-Stars lernten sich vor rund zwei Jahren kennen, seit über einem Jahr wohnen sie zusammen in der „Elevator Mansion“, einer WG in Berlin-Mitte. Ursprünglich kommen die Mitglieder aber aus Baden-Württemberg, Bayern und Hessen. Auf TikTok und Youtube haben die fünf, die mit ihren coolen, kurzen Fahrstuhl-Clips berühmt wurden, Millionen Follower und Abonnenten.

So richtig cool geriet der Auftritt am Donnerstag bei „GNTM“ allerdings nicht. Die „Entertainment Boyband“, wie sie sich selbst nennen, wirkte fehl am Platze und oft unbeholfen. Sollen sie nun die Models bewerten oder nicht? Urteile schienen ihnen unangenehm zu sein, und wenn sie doch welche abgaben, kicherten sie dazu, so dass eine ernsthafte Bewertung natürlich wieder einmal Heidi Klum vorbehalten blieb.

Und wenn die fünf Fahrstuhl-Entertainer dann doch mal jemanden loben wollten, sorgte die 49-Jährige für Cringe-Momente, indem sie die Boys gleich mit ihren Models verkuppeln wollte. Insgesamt bleibt festzuhalten: Etliche Menschen mehr kennen nun die Elevator Boys. Aber die Begeisterung abseits von TikTok ist noch steigerungsfähig.