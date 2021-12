Cynthia Nixon, 55, stellt ihr Licht nicht unter den Scheffel und erzählt in der australischen Harald Sun von ihrem Einsatz für die politisch korrekte Neuausrichtung bei „And Just Like That“ – der Nachfolge von „Sex and the City“. Als man sie fragte, ob sie bei der Serie wieder dabei sein möchte, „hatte ich ernsthafte Vorbehalte“, so die Schauspielerin, und forderte deswegen „grundlegende Veränderungen“ in Richtung mehr Diversität: „Ich bin zwar sehr stolz auf die Originalserie, aber für Themen wie Rassismus oder Geschlecht (race or gender) war sie bisweilen taub.“

Nixon: „Meine Angst war unberechtigt“

Mit dieser Einschätzung setzte Nixon den Autor der Serie, Michael Patrick King, unter Druck: „Ich habe ihm aber auch Sarah Jessica Parker und Kristin Davis klar gemacht, dass ich diesen Mangel an Diversität in der Show nicht mehr mittragen kann. Erst als man mir all die Änderungen gezeigt hat, war ich dabei.“ Nixon wollte „alles, was wir mit ‚Sex and the City‘ wirklich falsch gemacht haben, ausmerzen.“ Und ist zufrieden mit dem Ergebnis: „Ich hatte erst wirklich Sorge, die Veränderung würde nicht groß genug sein. Doch meine Angst war unberechtigt.“

Tatsächlich unterscheidet sich „And Just Like That“ in einigen Punkten deutlich von seinem Vorgänger und zeigt ein gewisses Bemühen um Diversität. So tauchen jetzt auch wichtige Hauptfiguren auf, die nicht nur zur weißen Mittelklasse oder zum heterosexuellen Mainstream gehören – etwa die schwarze Juraprofessorin Dr. Nya Wallace (Karen Pittman), die mächtige Maklerin Seema Patel (Darstellerin Sarita Choudhury hat indische Wurzeln) oder Che Diaz (Sara Ramirez) als geschlechtlich non-binärer hispanischer Stand-up-Comedian.

I find it so annoying when a series try too hard to look relevant and woke.@hbomax's Sex and the City follow-up is Just Like That: boring.#AndJustLikeThat pic.twitter.com/CctGIJwe6f — Marcio Delgado (@marcio_delgado) December 9, 2021

Vielen Fans der Serie ist das offenbar schon zu viel des Guten, sie beklagen, dass es „And Just Like That“ mit politischer Korrektheit übertreiben würde, die Woke-Version von „Sex and the City“ wolle es allen recht machen und sei deswegen langweilig bis steril. Andere wiederum freuen sich, keine allzu rassistischen oder sexistischen Stereotypen mehr sehen zu müssen. Indes kann den Verehrern wie auch den Verächtern zur allseitigen Beruhigung versichert werden, dass die Serie trotz „diverser“ Farbtupfer insgesamt ihrer heteronormativen Grundausrichtung treu bleibt.

Die neue Wokeness: fröhlicher Konsum

Und nur Rande erwähnt sei, dass Carrie, Miranda, Charlotte und Co. auch weiterhin als eine finanziell gut ausgestattete Gemeinschaft fröhlicher Endverbraucher erscheinen und gemäß ihrer – Obacht, un-wokes Wort – Klassenzugehörigkeit in mehr oder weniger größter Hingabe den konsumistischen Imperativen der sie umgebenden Warenwelt folgen. Da stört die neue Wokeness keineswegs, im Gegenteil, mit ihr fühlt sich alles nur noch ein wenig exotischer an.