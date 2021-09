Berlin - Natascha Ochsenknecht warnt ihre 248.000 Instagram-Follower schon mal vor: „Es wird sehr witzig, sehr lustig und keine Sorge, wir sind nicht ganz böse, wie sich das manche vorstellen.“ Die Rede ist von einer neuen Serie namens „Diese Ochsenknechts“, die ab Anfang 2022 auf Sky Deutschland laufen soll. Und in der neben der 57-Jährigen auch deren Kinder Cheyenne Savannah, Wilson Gonzalez und Jimi Blue im Mittelpunkt stehen.

Gerade Letzterer hatte zuletzt für Schlagzeilen gesorgt. Der 29-jährige Schauspieler und Rapper Jimi Blue Ochsenknecht gab via Instagram die Trennung von seiner Freundin, der hochschwangeren Ex-„Bachelor“-Kandidatin Yeliz Koc bekannt und wurde dafür auch öffentlich angefeindet. Auch Mutter Natascha geriet ins Kreuzfeuer, nachdem Koc sagte, ihr Ex sei in einer „manipulativen Familie“ gefangen.

Allemal genug Stoff für eine Serie, sollte man meinen. Die Ochsenknechts füllen schon seit Jahren die Klatschspalten und halten mit ihrer Meinung nicht hinterm Berg. Man habe seit 20 Jahren immer wieder Anfragen für eine Serie bekommen, sagt Natascha Ochsenknecht, ein ehemaliges Model, das vor allem durch die von 1993 bis 2012 währende Ehe mit Schauspieler Uwe Ochsenknecht bekannt wurde. Sie habe aber alle Offerten abgelehnt, weil es „echt sein musste, kein Fake und der richtige Sender“.

Nun hat sich mit Sky offenbar der richtige Partner für die mehrteilige Serie über das Leben der Familie Ochsenknecht gefunden. „Sie gewähren exklusive Einblick in ihr Familienleben vom Bauernhof in Graz, über Hannover und Berlin bis in die Toskana und nach Mallorca“, heißt es in einer Mitteilung. Gedreht werden sechs Episoden. Das Vorhaben erinnert ein wenig an die TV-Sendung „Keeping Up with the Kardashians“, in der unter anderem US-Reality-Star Kim Kardashian zu sehen war.

Die Familie gewähre „erstmals intime und ungeschönte Einblicke“ abseits von Kameras und Blitzlichtgewitter, heißt es weiter. So können die Zuschauer sehen, wie die 21-jährige Cheyenne Savannah Ochsenknecht auf ihrem Bauernhof in der Nähe von Graz in Österreich lebt. Ihr zehn Jahre älterer Bruder Wilson Gonzalez fokussiere sich hingegen auf seine Schauspielkarriere und nehme die Zuschauer mit zu Castings. Außerdem beteilige er sich an einem Gastronomie-Projekt und eröffne zusammen mit seinen Freunden ein Restaurant in Berlin. Mutter Natascha werde dabei beobachtet, wie sie ein neues Haus auf Mallorca sucht.

Und Jimi Blue? Der fiebere der Geburt seines ersten Kindes entgegen, heißt es: „Denn trotz der Trennung von Mutter Yeliz möchte der werdende Papa bei allem dabei sein.“ Außerdem befreie er sich aus seinen Schulden und jongliere mehrere Projekte.