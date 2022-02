Berlin - Am Vortag ihres 70. Thronjubiläums hat die britische Königin Elizabeth II. eine historische Erklärung abgegeben. Darin erneuerte die 95-jährige Monarchin nicht nur ihr Versprechen, das sie 1947 gegeben hatte – ihr Leben in den Dienst ihres Volkes zu stellen. Sie machte auch klar, wie sie ihre Nachfolge geregelt wissen will. Und so heißt es in dem Statement: „Wenn mein Sohn Charles zu gegebener Zeit König wird, weiß ich, dass Sie ihm und seiner Frau Camilla die gleiche Unterstützung gewähren werden, die Sie mir gegeben haben. Und es ist mein aufrichtiger Wunsch, dass Camilla, wenn diese Zeit gekommen ist, als Queen Consort bekannt sein wird, während sie ihren eigenen, treuen Dienst fortsetzt.“

Camilla ist als Frau des britischen Kronprinzen Charles seit 2005 Kronprinzessin des Vereinigten Königreiches. Die 74-jährige Herzogin unterstützt ihren Mann bei seinen repräsentativen Aufgaben, begleitet ihn regelmäßig auf Auslandsreisen und bei Staatsbesuchen. Zuletzt hatte sie auch immer mehr Aufgaben aus dem Bereich der Queen übernommen, war deutlich häufiger in der Öffentlichkeit zu sehen.

Ein steiniger Weg: Vom „Rottweiler“ zur anerkannten Herzogin

Im vergangenen Jahr begleitete sie Charles zum UN-Klimagipfel in Glasgow, im Oktober unterstützten sie und Charles die Queen bei der offiziellen Eröffnung des schottischen Parlaments in Edinburgh und des walisischen Parlaments in Cardiff. Camilla war auch zugegen, als die Monarchin ihren ersten offiziellen Auftritt seit dem Tod ihres Mannes absolvierte – die Eröffnung des britischen Parlaments im Mai 2021.

Und auch wenn manche Briten ihr bis heute nicht verziehen haben, welche Rolle sie beim Scheitern der Ehe von Charles und seiner ersten Frau Diana gespielt haben mochte, so hat sich auch Camillas Bild in der Öffentlichkeit gewandelt. Die einstige Hassfigur, von der britischen Presse als „Rottweiler“ verhöhnt, ist gemeinhin akzeptiert und anerkannt. Charles und Camilla gelten neben William und Kate als die wichtigsten Stützen der Queen.

Wohl auch deshalb kommt die Erklärung der Monarchin nun wohl kalkuliert. Camilla, die mit der Hochzeit im Jahr 2005 zur zweitwichtigsten Frau der britischen Monarchie wurde, trägt als ersten Titel offiziell den der Duchess of Cornwall. Zwar führt sie auch den Titel der Princess of Wales, verwendet ihn aber nicht, da dieser immer noch stark mit der 1997 verstorbenen Diana assoziiert wird.

Im Falle einer Thronbesteigung ihres Mannes wird Camilla zwar automatisch zur Königin (Queen Consort) des Vereinigten Königreichs. Doch eine Bekanntmachung aus dem Jahr 2005, wonach Camilla den Titel einer Prinzessinnengemahlin (Princess Consort) führen würde, sorgte lange für Verunsicherung. Sie ist mittlerweile von der Homepage des Prince of Wales entfernt worden. Dass Elizabeth II. nun ausdrücklich den Wunsch äußert, Camilla solle den Titel der Queen Consort tragen, dürfte alle diesbezüglichen Unklarheiten beseitigen. Ein Sprecher von Clarence House sagte, der Prinz von Wales und die Herzogin von Cornwall seien „berührt und geehrt“.