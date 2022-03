Königin Elizabeth II., 95, feiert in diesem Jahr ihr 70. Thronjubiläum. Der eigentliche Termin ist zwar schon vorbei, Elizabeth wurde nach dem Tod ihres Vaters am 6. Februar 1952 zur Königin gekrönt, doch sollen sich die Feierlichkeiten nicht auf diesen Termin beschränken, sondern das ganze Jahr über dauern – Partys, Konzerte, Paraden und so weiter. Nun ist etwas überraschend noch eine kleine Sensation dazugekommen: Die Queen schmückt das Cover der britischen Vogue, zumindest in einer Teilauflage. Das teilte die Modezeitschrift jetzt per Instagram mit und zeigte bei der Gelegenheit auch gleich das Ergebnis.