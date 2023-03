Diese Ochsenknechts: Der Familienzoff geht in die nächste Runde

Immer was los bei den Ochsenknechts. Natascha Ochsenknecht ließ in der letzten Zeit keine Gelegenheit aus, sich coram publico über die neue Liebe ihres Sohnes, immerhin 31 Jahre alt, auszulassen. Der ist neuerdings mit Profi-Rennfahrerin Laura-Marie Geissler (24) liiert und das passt Mutter Ochsenknecht offenbar überhaupt nicht in den Kram.

Emanzipation vom Elternhaus

Der erwachsene Spross hängt wohl nicht mehr am Rockzipfel seiner Mutter, die für wenig bekannt ist, außer eben dafür, Natascha Ochsenknecht zu sein. Und eine Art Löwenmutter, deren Einfluss weit über die Adoleszenz ihrer Kinder hinausreicht.

Jimi Blue hätte nur noch Laura-Maria im Kopf und würde alles vernachlässigen, in erster Linie die beruflichen Ambitionen, so Mutter Ochsenknecht. Schwester Cheyenne springt der Natascha Ochsenknecht bei: Jimi Blue habe sich sehr verändert seit seiner Liaison mit Laura-Marie Geissler.

Inwiefern ist nicht bekannt. Offenbar aber zu einem ernstzunehmenden Partner für die Rennfahrerin. Der hat Jimi Blue nun einen Heiratsantrag gemacht - ausgerechnet am Hochzeitstag seiner Schwester. Man nennt das wohl Emanzipation vom Elternhaus.